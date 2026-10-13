Shakira in concerto a Madrid, il duetto di Agua con Maluma. VIDEO

La residency di Shakira si svolge in uno spazio pensato per l’occasione. La serie di date ha preso infatti il via nell’area Iberdrola Music, nel distretto di Villaverde, dove è stato allestito il cosiddetto Estadio Shakira , all’interno del complesso ribattezzato "Macondo Park". Si tratta di una struttura temporanea, in un’area privata di 185mila metri quadrati, alla periferia della città. Le autorità locali hanno stimato un afflusso medio di circa 57mila persone a serata, he hanno predisposto un piano straordinario per la mobilità.

Agua, il ritorno di una coppia collaudata

Il brano eseguito a Madrid, Agua, è il frutto più recente del sodalizio artistico decennale tra Shakira e Maluma. Tutto è cominciato nel 2016 con Chantaje, seguita nel 2017 da Trap e nel 2018 da Clandestino. Agua è un merengue dai toni sensuali, il cui video è stato diffuso la sera del 17 settembre, con la regia di Hannah Lux Davis (già firma di videoclip di Ariana Grande e Miley Cyrus). Il pezzo fa parte del progetto legato a Loco x volver, l’ultimo album di Maluma. Alla vigilia dell’uscita era stato proprio il cantante di Medellín ad alimentare l’attesa sui social: “Salimos con la reina en menos de dos semanas”, aveva scritto, cioè “usciamo con la regina tra meno di due settimane”. Il lancio era coinciso con un periodo intenso per entrambi: Maluma aveva appena accolto il suo secondo figlio, mentre Shakira stava ultimando i preparativi per le date spagnole.

Il gran finale

La residency si è chiusa lunedì 12 ottobre con il tredicesimo concerto madrileno, aggiunto al calendario per l’enorme richiesta di biglietti. Un epilogo all’altezza di un tour che, nel 2025, ha reso Shakira l’artista latina con i maggiori incassi di sempre.