Shakira in concerto a Madrid, il duetto di Agua con Maluma. VIDEO

Shakira in concerto a Madrid, il duetto con Maluma sulle note di Agua. VIDEOMusica
Sorpresa per il pubblico della residency madrilena di Shakira: nella serata di sabato 10 ottobre la popstar colombiana ha accolto sul palco il connazionale Maluma, con cui ha eseguito dal vivo “Agua”, il singolo uscito a settembre che riporta insieme i due artisti otto anni dopo l’ultima collaborazione
A Madrid, Shakira sta chiudendo il suo tour mondiale con una lunga serie di date. Il momento più commentato è arrivato sabato 10 ottobre, quando Maluma è salito sul palco del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour per interpretare con lei Agua davanti a oltre 50mila fan, tra luci rosse ed effetti speciali.
L'Estadio Shakira
La residency di Shakira si svolge in uno spazio pensato per l’occasione. La serie di date ha preso infatti il via nell’area Iberdrola Music, nel distretto di Villaverde, dove è stato allestito il cosiddetto Estadio Shakira, all’interno del complesso ribattezzato "Macondo Park". Si tratta di una struttura temporanea, in un’area privata di 185mila metri quadrati, alla periferia della città. Le autorità locali hanno stimato un afflusso medio di circa 57mila persone a serata, he hanno predisposto un piano straordinario per la mobilità.
Lo spettacolo ripercorre l’intera carriera dell’artista: la scaletta conta 29 brani, tra cui classici come Pies Descalzos, La Tortura, Hips Don’t Lie e Waka Waka, accanto ai successi più recenti. In platea, la sera del duetto con Maluma, c'erano anche diversi vip: tra gli altri le attrici Penélope e Mónica Cruz, la stilista Ágatha Ruiz de la Prada e la nuotatrice Mireia Belmonte.
Agua, il ritorno di una coppia collaudata
Il brano eseguito a Madrid, Agua, è il frutto più recente del sodalizio artistico decennale tra Shakira e Maluma. Tutto è cominciato nel 2016 con Chantaje, seguita nel 2017 da Trap e nel 2018 da Clandestino. Agua è un merengue dai toni sensuali, il cui video è stato diffuso la sera del 17 settembre, con la regia di Hannah Lux Davis (già firma di videoclip di Ariana Grande e Miley Cyrus). Il pezzo fa parte del progetto legato a Loco x volver, l’ultimo album di Maluma. Alla vigilia dell’uscita era stato proprio il cantante di Medellín ad alimentare l’attesa sui social: “Salimos con la reina en menos de dos semanas”, aveva scritto, cioè “usciamo con la regina tra meno di due settimane”. Il lancio era coinciso con un periodo intenso per entrambi: Maluma aveva appena accolto il suo secondo figlio, mentre Shakira stava ultimando i preparativi per le date spagnole.
Il gran finale
La residency si è chiusa lunedì 12 ottobre con il tredicesimo concerto madrileno, aggiunto al calendario per l’enorme richiesta di biglietti. Un epilogo all’altezza di un tour che, nel 2025, ha reso Shakira l’artista latina con i maggiori incassi di sempre.