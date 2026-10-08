Daniele Silvestri, Karima e Cristina D’Avena saranno gli ospiti speciali del progetto “La grande musica dal vivo #sottocasatua - Le più famose colonne sonore della storia del cinema” di Promu. Dario Vero dirigerà l'Orchestra da Camera di Perugia

“La grande musica dal vivo #sottocasatua - Le più famose colonne sonore della storia del cinema” è il progetto che vedrà Daniele Silvestri , Karima e Cristina D’Avena esibirsi con l'Orchestra da Camera di Perugia diretta da Dario Vero. Due appuntamenti gratuiti in programma a Roma.

Due serate all’insegna delle colonne sonore più amate e popolari della settima arte. Promu ha dato vita al progetto “La grande musica dal vivo #sottocasatua - Le più famose colonne sonore della storia del cinema” con l' Orchestra da Camera di Perugia diretta da Dario Vero . Daniele Silvestri e Karima saranno gli ospiti speciali del primo appuntamento in programma venerdì 9 ottobre a Villa Gordiani. Il secondo concerto, in scena venerdì 23 ottobre a Labaro, vedrà protagonista Cristina D’Avena. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Daniele Silvestri è tra le voci più amate del cantautorato italiano. Dopo aver pubblicato l’album omonimo, nel 1995 l’artista (FOTO) ha lanciato Prima di essere un uomo contenente anche il brano L'uomo col megafono presentato in gara nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo. Tra i suoi dischi troviamo Il latitante, Acrobati e La terra sotto i piedi. Ricordiamo anche Il padrone della festa con Niccolò Fabi e Max Gazzè. Per quanto riguarda i singoli, citiamo Salirò, Le cose in comune, La paranza, Occhi da orientale e Il mio nemico.

Dopo essersi fatta conoscere partecipando alla sesta edizione del talent-show Amici di Maria De Filippi, Karima ha dato il via a una grande carriera di successo internazionale. Nel 2009 l’artista ha presentato il brano Come in ogni ora nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo. La terza ospite speciale del progetto “La grande musica dal vivo #sottocasatua - Le più famose colonne sonore della storia del cinema” sarà Cristina D’Avena, voce dell’infanzia e non solo di milioni di persone. Nel novembre del 2017 l’artista ha pubblicato Duets - Tutti cantano Cristina conquistando un disco di platino. Circa dodici mesi dopo la cantante ha lanciato Duets Forever - Tutti cantano Cristina.