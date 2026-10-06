Mina, album Dilettevoli, Inedite, Eccedenze è moltiplicatore emozioni

L’atavica curiosità e l’irrefrenabile desiderio di Mina di spaziare tra generi e stili, di decifrare e declinare linguaggi musicali sono l’anima di Dilettevoli Inedite Eccedenze, il nuovo progetto discografico di questa immensa artista. Parlare di cover è irrispettoso, lei stravolge i canoni e ogni suo album è il frutto di mesi di ricerca. Ecco perché questo lavoro assurge a florilegio che spazia dagli anni Settanta al 2026 quando ha registrato Vento di Passione. Secondo un recente conteggio pubblicato nel libro Mina è di Renato Tortarolo e Gabriele Sanlazzaro sono millequattrocentoventisette le canzoni registrate e pubblicate da Mina. Complice di Mina in Dilettevoli Inedite Eccedenze è Mauro Balletti per l’immagine. Massimiliano Pani conferma che materiale ce ne è tantissimo e “sicuramente si può andare avanti, ce ne sono ancora tante in un cassetto. Lei ha pubblicato 107 album di progetti suoi, dunque escluse le compilation. Nasce il disco più da collezionista e quello più da fan, questo cammina sulle sue gambe”. Massimiliano Pani conferma che sono arrivate, anche dall’estero, proposte per raccontare la storia della sua vita a al momento non è ancora giunta l’idea: “Ama ancora fare musica, è considerata la più grande cantante bianca e tutti i cantanti giovani hanno chiesto di duettare con lei: in una serie tivù andrebbero raccontate il coraggio e la follia, l’amore e la famiglia: ed è quello che le nuove generazioni vedono in lei. Oggi c'è tanta musica bella più che in altri periodi il problema è che devi andarla a scovare ed è quello che ei fa con piacere. E' un buon momento musicale se hai voglia di cercarla".