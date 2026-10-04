Il rap per la prima volta arriva a Taranto, alle Case Bianche del quartiere Paolo VI. Con Night Skinny Maestro Concertatore, Kid Yugi porta amici e top players: Artie 5ive arriva in quad, una marching Band accompagna Sayf, Ele a suona il pianoforte dal balcone della signora Santina, NERISSIMA SERPE e PAPA V scatenanati. La leggenda Redman fa la storia, Kid Yugi ne scrive un’altra, la sua: parte della sua legacy e della sua città, tra pregi e contraddizioni. Siamo stati al Red Bull 64 Bars, il racconto

Il teatro scelto per la quinta edizione è un quartiere costruito a metà degli Anni Sessanta per rispondere al grande boom industriale di Taranto e alla nascita del IV Centro Siderurgico. Un’area della città dove però, tra la fine degli anni Settanta e Ottanta, le esigenze abitative della città cambiano drasticamente e vengono costruite strutture di “Case Bianche”: danno alloggio ai dipendenti del polo industriale ma anche a famiglie indigenti e nuclei sfollati da altre aree urbane degradate. Sì, le Case Bianche sono un quartiere popolare. E, come ci dicono alcuni tarantini che incontriamo mentre passeggiamo nell’area del concerto, è spesso dimenticato dalle persone che vivono in altre parti della città. Portare un evento musicale di questa portata qui è molto complicato. Quasi impossibile. Vedere che sta per succedere è qualcosa che quasi sembra stonare, perché forse non sembra neanche vero. E invece no: tutto giusto, tutto crazy.

Red Bull 64 Bars: portare la musica tra la gente

Uno degli obiettivi che ha sempre caratterizzato il Red Bull 64 Bars è portare la musica e i suoi protagonisti tra la gente, ed è quello che conferma anche l’appuntamento di Taranto: il palco è fisicamente tra le palazzine, un’immagini che quasi fa pensare a delle Colonne d’Ercole contemporanee. E se questo passaggio nella storia è sempre stato visto come anello di congiunzione tra il Mar Mediterraneo e l'Oceano Atlantico, i due edifici tra il palco sembrano quasi essere il punto di unione tra due realtà apparentemente diverse: il rap e la musica urban, e tanta gente che vive qui.

Night Skinny, poi Artie 5ive arriva in quad: aura

Uno show che inizia ufficialmente pochi minuti dopo le 21: cinquemila persone in trepidante attesa vedono arrivare Night Skinny che dà ufficialmente il via alle danze. O meglio: le barre, che per primo vengono intonate da Artie 5ive, che debutta nel quartiere presentandosi sul palco in quad. Hai detto aura in tutta la Puglia?! Eccola qui. L’artista di Bicocca, che nel pomeriggio in una chiacchierata ci ha detto che gli piacerebbe molto portare il 64 Bars nel suo quartiere a Milano, tira letteralmente le sue 64 Barre in faccia, per poi portare dal vivo alcuni dei suoi brani più identificativi.

Nerissima Serpe e Papa V

Il pubblico è pronto, e carico per l’ospite successivo: lo Squalo Nerissima Serpe che, dopo le sue 64 Bars e alcuni brani dà il benvenuto a un amico speciale, PAPA V, con cui scatena il panico. Apparecchiatissimi in un’atmosfera crazy - come spesso ripete anche il Maestro Skinny (o meglio: lo zio Skinny, come lo chiamano gli artisti) – Nerissima e Papa chiudono il loro set con Tip Tap, e cinquemila persone in visibilio.

Sayf e la marching band, Ele A canta dal balconcino della signora Santina e Redman conquista il pubblico

Che continuano a vedere aura pochi minuti dopo, quando arriva Sayf: accompagnato da una Marching Band, l’artista ligure tutto focus tutto focalizzato fa prima una parte tutta sua, per poi dare il benvenuto a Ele A. La rapper saluta dai piani alti, o meglio. è nella casa della signora Santina e, per questa occasione speciale, ha portato il pianoforte sul terrazzino. “Ringrazio Santina per avermi accolta a casa sua, e per avermi prestato la pelliccia che indossa” dice Ele prima di iniziare a suonare e cantare Atlantide. “Sorella quanto sei forte” le dice Sayf dal palco, prima di salutare i presenti e lasciare il palco a WAD, che dà il benvenuto alla leggenda Redman, una delle voci più importanti dell'East Coast hip-hop. Una leggenda che porta la storia e un po’ la fa anche del posto in cui ci troviamo: posto che mai, prima, aveva vissuto un momento come questo.