Erick Panini presenta il singolo Mademoiselle: il video

Questo brano è frutto di mille ricordi, volti e corpi che hanno lasciato almeno un segno, un segno che è invisibile agli occhi ma forse lascia le sue tracce proprio nel mio sguardo oltre che le mie canzoni, nei miei sorrisi e pianti e tutte le poesie che ne sono conseguite. La primavera è l'autunno sono due stagioni affrontabili per me ne colgo la bellezza dei colori e degli odori e così mi concedo di viverla sempre con un certo relax. Considerando che non amo la neve ma soprattutto non sopporto il freddo l'inverno rimane quella stagione che per me è da superare, anche se se potessi andrei in letargo ogni anno da novembre a febbraio. L'estate, invece, ha sempre avuto una una marcia in più nel regalarmi emozioni e siccome sono più abituato a scrivere di ciò che mi appartiene più profondamente e passionalmente, storia di riscatto e redenzione emotiva, sensi di colpa e presenza di coscenza, e tanti amori, ecco che estate 2026 è senza dubbio l’occasione migliore per dire ciò che tendo a nascondere dietro a testi profondi e così mostrare un lato di me che nessuno sa con quanta fatica ho accudito e coltivato vista l'importanza che per me aveva possederla: la leggerezza.



In Mademoiselle do voce alla mia passione per il mare e il mio amore per la vita così da non scordarmi e non farvi scordare quanto sia importante, durante il piccolo grande cammino che appartiene a ognuno di noi e qualcuno chiama Vita, concedersi un po' di tempo per fermarsi un attimo così da regalare a noi stessi la possibilità di essere qualche volta, spensierati. Ho imparato che la vita, nel pieno della sua bellezza e intensità, è comunque un fardello pesante da sopportare, per chiunque, e che tra le armi che abbiamo per sorreggere il nostro mondo sulle nostre stesse spalle (come Atlante) l'ironia è senza fibbia una delle più forti e che dobbiamo ricordare di non prenderci mai troppo sul serio, ma questa consapevolezza è rimasta soltanto ai saggi e ai matti. Evviva i saggi e i matti (che spesso sono la stessa cosa)! Mademoiselle è esattamente tutto questo. Le emozioni che mi ha procurato registrare il video sono seconde solo all'intensità di ciò che ho vissuto e delle persone che ho incontrato in passato , le stesse che mi hanno dato ciò che mi serviva per poter scrivere questo testo.