La canzone è un dialogo continuo il mondo di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo della vita di coppia. Il risultato è una fotografia divertente e sincera delle relazioni moderne, dove non esistono vincitori né vinti, ma soltanto persone alla ricerca della propria felicità

“Single” – Vanessa Grey

Un brano che racconta la società di oggi, sempre più single e sempre monoporzioni. Due donne a confronto nel brano una single libera e felice e l’altra innamorata sposata che condivide la propria vita con un’altra persona che non è sé stessa.



“Woman” – Neneh Cherry

Un autentico inno alla forza e all’indipendenza femminile. Il brano celebra la resilienza

delle donne, la loro capacità di affrontare le difficoltà, rialzarsi e trasformare ogni sfida in una nuova opportunità. Un messaggio di coraggio, dignità e consapevolezza del proprio valore.



“Single Ladies” – Beyoncé

La canzone simbolo dell’indipendenza dopo una delusione sentimentale. Beyoncé invita le donne a non accontentarsi, a riconoscere il proprio valore e a non aspettare chi non è stato capace di scegliere. Un invito a voltare pagina con sicurezza, ironia e autostima.



“Flowers” – Miley Cyrus

Un manifesto moderno dell’autosufficienza emotiva. Il brano racconta come l’amore più importante sia quello verso sé stessi: non serve aspettare qualcun altro per essere felici, perché si può imparare a prendersi cura di sé, regalarsi attenzioni e costruire la propria serenità. Un messaggio di rinascita, libertà e amore per sé stessi.



“Miss Independent” – Kelly Clarkson

La storia di una donna che scopre che la sua forza non dipende da nessun altro. La

canzone esalta l’autonomia emotiva, personale e anche economica, raccontando il

percorso di chi impara a fidarsi delle proprie capacità senza rinunciare, però, alla

possibilità di amare quando l’amore è sano e reciproco.



“New Rules” – Dua Lipa

Una vera e propria guida per chi vuole chiudere definitivamente con un ex. Attraverso

“regole” semplici ma efficaci, il brano insegna a proteggere il proprio equilibrio emotivo, evitare di ricadere in relazioni tossiche e scegliere se stessi prima di tutto. Un inno alla consapevolezza e all’autostima.



“Man! I Feel Like a Woman!” – Shania Twain

Un’esplosione di energia e libertà. La canzone celebra il piacere di essere donna, di

divertirsi, esprimere la propria personalità e vivere senza lasciarsi condizionare dagli

stereotipi. Un invito a sentirsi libere, forti, sensuali e autentiche.



“Quello che le donne non dicono” – Fiorella Mannoia

Scritto da Enrico Ruggeri e reso immortale dalla straordinaria interpretazione di Fiorella Mannoia, questo brano racconta il mondo interiore delle donne: le emozioni trattenute, le fragilità nascoste, la forza silenziosa e la capacità di andare avanti anche nei momenti più difficili. Un classico che continua a emozionare intere generazioni.



“Dedicato” – Loredana Bertè

Una canzone che è diventata un simbolo di ribellione, libertà e anticonformismo. Dedicata a chi sceglie di essere sé stesso, a chi va controcorrente e trova il coraggio di camminare da solo senza piegarsi ai giudizi degli altri. Un inno all’individualità e alla forza di seguire la propria strada.



“Splendido Splendente” – Donatella Rettore

Dietro il ritmo travolgente si nasconde una provocazione sul rapporto con il corpo,

l’immagine e i modelli estetici imposti dalla società. Il brano affronta con ironia e audacia il tema della libertà di disporre del proprio corpo e della ricerca della perfezione, invitando a riflettere sul concetto di bellezza e di identità personale.