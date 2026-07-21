Over-J presenta il singolo Disgraziato Blues: il video

Sono Over-J e la musica è sempre stata il luogo in cui mi sono sentita davvero libera. Fin da bambina cercavo nel canto uno spazio in cui poter trasformare emozioni, dubbi e sogni in qualcosa di vero. Crescendo ho capito che il blues era il linguaggio che più mi rappresentava, perché sa raccontare la fragilità e la forza con la stessa intensità. Da lì è iniziato un percorso fatto di studio, palco, ricerca e tanta voglia di trovare una voce che fosse davvero mia, senza imitare nessuno ma lasciando parlare ciò che sentivo dentro.



Disgraziato Blues rappresenta una tappa importante di questo cammino. È un brano che nasce dall'istinto e racconta quelle notti in cui tutto sembra possibile: le strade illuminate, il rumore dell'asfalto, un locale pieno di musica, gli incontri che cambiano il corso di una serata e il desiderio di lasciarsi andare senza paura. Dentro questa canzone convivono malinconia, ironia, passione e quella voglia di ricominciare che il blues porta con sé da sempre. È la storia di chi cade, si rialza e continua a inseguire la propria strada perché sa che la musica è l'unico posto in cui può sentirsi davvero a casa.



Scrivere questo pezzo è stato naturale. Ogni immagine, ogni frase e ogni nota arrivano da emozioni che conosco bene e da esperienze vissute sulla mia pelle. Ho voluto unire il carattere più autentico del blues con sonorità moderne, lasciando spazio a groove funky, chitarre graffianti e a una vocalità intensa, capace di alternare energia e vulnerabilità. Per me non è semplicemente una canzone da ascoltare, ma un viaggio da vivere, un invito a lasciarsi trascinare dal ritmo e a trovare il coraggio di seguire il proprio istinto anche quando la strada sembra incerta.



Anche il videoclip nasce con questo spirito. Ho immaginato un racconto quasi cinematografico, fatto di luci notturne, movimento e atmosfere sospese, dove ogni scena accompagna la musica senza spiegare tutto, lasciando spazio alle emozioni di chi guarda. Volevo che trasmettesse la stessa sensazione che provo quando salgo sul palco: quella libertà assoluta che esiste solo quando smetti di controllare tutto e ti lasci guidare dalla musica. Oggi porto questa energia nei live insieme alla mia band ed è proprio lì che Disgraziato Blues trova la sua dimensione più autentica. Over-J non è soltanto un nome d'arte, ma il simbolo della mia voglia di andare oltre ogni limite, di continuare a crescere e di raccontarmi senza compromessi. Questo brano è un pezzo del mio percorso, ma spero possa diventare anche parte del viaggio di chi lo ascolta, ricordando a tutti che la libertà più grande nasce quando abbiamo il coraggio di essere davvero noi stessi.