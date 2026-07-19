Addio a Freddy "Boom Boom" Cannon, icona del rock americano

Con la sua energia e una serie di successi entrati nella storia, ha contribuito a definire l'epoca d'oro del rock'n'roll americano. L'artista si è spento all'età di 89 anni, lasciando un'eredità musicale che continua a influenzare intere generazioni

Il mondo della musica piange Freddy Cannon, tra gli artisti che hanno contribuito a scrivere la storia del rock'n'roll americano. Il cantante, celebre per brani come "Palisades Park" e "Tallahassee Lassie", è morto venerdì 17 luglio all'età di 89 anni in una struttura hospice della California. A dare la notizia è stato l'amico Tom Cuddy, conduttore di iHeart Radio, spiegando che pochi giorni prima Cannon aveva dovuto annullare un'intervista radiofonica dopo essere stato ricoverato in ospedale.