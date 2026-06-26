Il cantante e cantautore canadese dall’inconfondibile voce soul David Clayton-Thomas, noto soprattutto tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta come solista del gruppo rock-soul Blood, Sweat & Tears (caratterizzato da una forte presenza di fiati), è morto serenamente il 24 giugno 2026 in un ospedale di Toronto all’età di 84 anni, come riferito dal suo agente. Prossimamente si terrà un concerto commemorativo e il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

la carriera

Nato il 13 settembre 1941, durante la Seconda Guerra Mondiale, nel Surrey, in Inghilterra, da un soldato canadese e da una studentessa di musica inglese, dopo la fine del conflitto David Henry Thomsett si era trasferito con la famiglia in Canada. A causa del rapporto difficile con il padre, nei primi anni dell’adolescenza aveva lasciato casa e, per problemi con la legge, aveva trascorso alcuni periodi in prigioni e riformatori. Proprio in uno degli istituti aveva trovato una chitarra lasciata da un detenuto in partenza e aveva imparato a suonarla da autodidatta.

Nel 1962, dopo la scarcerazione, si era trasferito a Yonge Street, fulcro della scena musicale canadese, che spaziava dal folk all’R&B, e nel 1966 aveva scritto e registrato l’inno contro la guerra Brainwashed. Una sera, a New York, era stato notato dalla cantante folk Judy Collins, che ne aveva tessuto le lodi al suo amico batterista Bobby Colomby, un membro del gruppo Blood, Sweat & Tears guidato da Al Kooper. La formazione guidata da Kooper, però, si era sciolta dopo un solo album. Così, diversi componenti si erano riuniti intorno a Clayton-Thomas e nel 1968 avevano pubblicato un secondo album omonimo, che includeva il brano Spinning Wheel (che nel 1969 aveva raggiunto il secondo posto della classifica Billboard Hot 100) e la ballata You’ve Made Me So Very Happy e la canzone And When I Die (che nello stesso anno avevano raggiunto il secondo posto). Per sette settimane, il disco ha raggiunto la vetta della classifica degli album di Billboard ed è rimasto per quasi due anni nella Top 200. Il gruppo aveva poi collezionato una serie di concerti negli Stati Uniti in luoghi prestigiosi, dal Madison Square Garden al festival di Woodstock, e nel 1970 aveva vinto due Grammy Awards, compreso il premio per il Miglior album. La band aveva fatto anche un tour nell’Europa orientale comunista, una scelta che, però, la “controcultura” dell’epoca non aveva apprezzato. Come rivelato nel 2023 nel documentario What the Hell Happened to Blood, Sweat and Tears?, la decisione faceva parte di un accordo per permettere a Clayton-Thomas di evitare l’espulsione dagli Stati Uniti, dal momento che aveva attirato l’attenzione delle autorità sia per il visto scaduto, sia per i precedenti penali. Sfinito dai ritmi frenetici, nel 1972 il cantautore aveva lasciato la band, ma in seguito era tornato e aveva collaborato con il gruppo fino al 2004. Aveva inoltre coltivato la carriera solista, con la pubblicazione di una dozzina di album e la conduzione di un programma tv. Si è anche dedicato ad attività di beneficenza rivolte ai giovani in difficoltà. È stato inoltre inserito nella Canadian Music Hall of Fame, ha ricevuto una stella sulla Canada’s Walk of Fame nel 2010 e la sua canzone Spinning Wheel è stata inserita nella Canadian Songwriters Hall of Fame nel 2007