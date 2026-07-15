La band di Gerard Way torna in Italia per l'unica data del tour The Black Parade 2026, alla Visarno Arena di Firenze mercoledì 15 luglio. Lo show celebra i vent'anni dell'album simbolo della scena emo-rock, eseguito integralmente nella prima parte del concerto, seguito da una seconda sezione dedicata agli altri successi del gruppo. Ad aprire la serata gli Interpol
L'attesa è finita per i fan italiani dei My Chemical Romance.
Questa sera, mercoledì 15 luglio, la band del New Jersey sale sul palco della Visarno Arena di Firenze, all'interno del Parco delle Cascine, per l'unica tappa italiana del tour The Black Parade 2026. Si tratta del ritorno nel nostro Paese a quattro anni dal concerto di Bologna del 2022, il primo dopo la reunion.
L'occasione è speciale: il gruppo guidato da Gerard Way - completato da Mikey Way, Ray Toro e Frank Iero - celebra i vent'anni di The Black Parade, l'album del 2006 diventato manifesto generazionale dell'emo-rock, riproposto dal vivo per intero all'interno di uno spettacolo dalla forte impronta teatrale, ambientato in una scenografia che evoca un'istituzione a metà tra un carcere e un ospedale psichiatrico.
Gli orari della serata e gli Interpol special guest
Alle 18.30 toccherà agli special guest: gli Interpol, storica formazione newyorkese composta da Paul Banks, Daniel Kessler e Sam Fogarino, porteranno sul palco fiorentino il loro inconfondibile post-punk fatto di atmosfere cupe ed eleganza essenziale.
Alle 20.30 sarà poi la volta dei My Chemical Romance, per uno show della durata di circa due ore. I biglietti risultano ancora disponibili sui circuiti di vendita autorizzati, salvo esaurimento.
La scaletta
La scaletta del concerto dei My Chemical Romance a Firenze non è stata diffusa. Tuttavia, è possibile che il concerto replichi la setlist del concerto di Londra:
The End.
Dead!
This Is How I Disappear
The Sharpest Lives
Welcome To The Black Parade
I Don’t Love You
House Of Wolves
Cancer
Mama
Sleep
Teenagers
Disenchanted
Famous Last Words
The End.
Blood
B-Stage
From A To B
Boy Division
Party Poison
I’m Not Okay (I Promise)
Desert Song
Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)
Vampires Will Never Hurt You
Vampire Money
Sing
Helena
The Kids From Yesterday
It’s Over