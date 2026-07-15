L'attesa è finita per i fan italiani dei My Chemical Romance.

Questa sera, mercoledì 15 luglio, la band del New Jersey sale sul palco della Visarno Arena di Firenze, all'interno del Parco delle Cascine, per l'unica tappa italiana del tour The Black Parade 2026. Si tratta del ritorno nel nostro Paese a quattro anni dal concerto di Bologna del 2022, il primo dopo la reunion.

L'occasione è speciale: il gruppo guidato da Gerard Way - completato da Mikey Way, Ray Toro e Frank Iero - celebra i vent'anni di The Black Parade, l'album del 2006 diventato manifesto generazionale dell'emo-rock, riproposto dal vivo per intero all'interno di uno spettacolo dalla forte impronta teatrale, ambientato in una scenografia che evoca un'istituzione a metà tra un carcere e un ospedale psichiatrico.

Gli orari della serata e gli Interpol special guest

Alle 18.30 toccherà agli special guest: gli Interpol, storica formazione newyorkese composta da Paul Banks, Daniel Kessler e Sam Fogarino, porteranno sul palco fiorentino il loro inconfondibile post-punk fatto di atmosfere cupe ed eleganza essenziale.

Alle 20.30 sarà poi la volta dei My Chemical Romance, per uno show della durata di circa due ore. I biglietti risultano ancora disponibili sui circuiti di vendita autorizzati, salvo esaurimento.