E’ arrivato al quarto anno il Festival Musica e spiritualità, nato nel 2023 con il desiderio di far vivere gli ambienti scenograficamente straordinari di una delle aree d’Italia di maggior suggestione naturalistica, quella del VCO, i luoghi che gravitano intorno a Verbania, e che godono dello sfondo del Lago Maggiore e del suo entroterra. Con accesso rigorosamente gratuito, Musica e Spiritualità è un boutique festival che invita al raccoglimento, dedicato a quella che ci piace definire L’arte dell’incontro, alla valorizzazione delle piazze, degli spazi che tornano, grazie agli appuntamenti in programma, a essere luoghi restituiti alla comunità, alla condivisione, allo scambio di emozioni.

3 luglio Anastasio – Ghiffa, area feste Ronco

7 luglio Maria Mazzotta - Albagnano di Bee, Tempio

19 luglio Alfio Antico – Bee, Piazza Barozzi

21 luglio Cristina Donà – Mergozzo, Porticato delle Cappelle

23 luglio Massimo Zamboni – Baveno, Piazza della Chiesa

6 agosto Dente - Verbania Villa Majoni (in collaborazione con Allegro con Brio)





Per la sua XXI edizione, il Locomotive Jazz Festival conferma il profondo legame che da sempre unisce la musica ai luoghi che la ospitano, trasformando ogni appuntamento in un'esperienza di ascolto e scoperta. Dopo il successo dello scorso anno, tornano i concerti al tramonto, momenti musicali di innegabile

suggestione, organizzati in luoghi immersi nella natura, aree archeologiche, centri storici del Salento. I borghi dell’entroterra diventano le tappe di un percorso tra musica, storia e paesaggio. A Marina di San Cataldo la notte tra il 30 e il 31 luglio

Raffaele Casarano incontra Tiromancino. Direttori artistici sono Giuliano sangiorgi e Raffaele Casarano. Programma concerti al tramonto, ingresso gratuito ore 19



• 18 Luglio SOLETO - BEPPE DELRE ‘SING COLE PORTER AND THE CROONERS’

• 20 Luglio LEVERANO - MARINA REI trio live tour 2026

• 22 Luglio ARADEO - JOE BARBIERI solo

• 27 Luglio MELENDUGNO - STEFANO FRESI & GIOVANNI GUIDI

• 28 Luglio MARTANO – BUNGARO

• 29 Luglio CASTRIGNANO DEI GRECI - DANIELE SEPE QUINTET

• 4 Agosto CARPIGNANO SALENTINO - PAOLO BUONVINO trio