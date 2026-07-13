Valentina Indelicato presenta il singolo A Domani: il video

Sono Valentina Indelicato, cantautrice siciliana classe 2000, e la musica è da sempre il mio più grande amore. Studio Violino e Canto jazz al Conservatorio di Messina, e da qualche anno porto avanti il mio progetto musicale assieme alla label TRP Vibes. Laureata in Lingue per la comunicazione Internazionale, durante il mio percorso ho avuto l’onore di ricevere riconoscimenti nazionali e internazionali in ambito accademico e musicale. Per me scrivere canzoni è un modo per leggere la vita, per interrogarla, per dire ciò che a volte le sole parole non sanno o non vogliono dire; in questo la musica si fa esigenza, respiro.



È da questa domanda che nasce A domani, il mio nuovo singolo: e se alcune delle cose più importanti della nostra vita non avessero bisogno di definirsi nel ‘per sempre’ e nelle destinazioni? Scritto a quattro mani e frutto di una collaborazione artistica con il cantautore Mario Puglisi, la canzone intende essere una riflessione sul valore del presente e sulla possibilità di accogliere quest’ultimo senza pretendere di conoscerne già il destino. Il desiderio di lasciarsi andare e “la paura di fare promesse che non possono restare” si alternano e si intrecciano in un testo che racconta di questa duplice visione, sottolineando come l’idea più autentica dell’amore e dei sentimenti viva nei gesti quotidiani, nelle piccole promesse condivise, nella (apparente) semplicità di un “a domani”.



Una bicicletta smontata e un tentativo fallito di montaggio, una fioriera che nasce da un nuovo punto di vista e una canzone che parla del coraggio di vivere il presente: il videoclip che accompagna il brano sceglie di raccontarsi visivamente attraverso una metafora che si serve di questi elementi. È vero che per ogni cosa esiste un posto prestabilito? E per i sentimenti, per la vita, quella che ti sporca? E se scoprissimo di non riuscire (o di non volere) pedalare su quella nostra bici? Il finale alternativo potrebbe sorprenderci, perché credo fermamente che non tutto deve avere un senso preciso per esistere: perché, a volte, scegliere di cambiare prospettiva e dare una nuova forma alle cose dà a queste la possibilità di trovare il loro spazio per fiorire in modo autentico e incontaminato. Le immagini seguono la ricerca sonora, con un sound deciso e ritmico ma allo stesso tempo classico e sognante, in una ricetta in cui gli elementi ripresi dal passato e dal presente sono aromi che esaltano questa dicotomia e che seguono la mia personale ricerca artistica.



La musica per me è verità, è comunicazione, e A domani è questo: un invito a vivere senza rincorrere continue certezze prestabilite, custodendo la bellezza di ciò che esiste nell’oggi; è per chi continua ad avere cura di ciò che ha attorno anche quando non sa dove sta andando. Perché, forse, le cose più preziose della vita non hanno bisogno di essere definite, ma di essere vissute. E, in questo, il gesto d’amore più coraggioso non è promettere, ma scegliere ogni giorno di restare.