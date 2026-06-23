In attesa della partenza del tour, in programma nelle città di Firenze, Roma e Milano, il cantautore toscano ha presentato l’inedito Figurati un po’ in un post sul suo profilo Instagram. L’artista ha annunciato: “In questo periodo sto scrivendo nuove canzoni”

Debutto nei palazzetti per Lucio Corsi . Il 27 novembre il cantautore toscano darà il via alla tournée dal palco del Nelson Mandela Forum di Firenze . Previsti concerti anche nelle città di Roma e Milano . L’artista ha dichiarato: “A fine anno torno sul palco. Con me ci sarà tutta la banda al completo più sezione di fiati, percussioni, cori e Francis Delacroix”. Nel frattempo, Lucio Corsi ha presentato l’inedito Figurati un po’: “In questo periodo sto scrivendo nuove canzoni”.

lucio corsi, le date del tour 2026

Il 27 novembre Lucio Corsi alzerà il sipario sulla sua nuova tournée esibendosi al Nelson Mandel Forum di Firenze. Il cantautore ha raccontato sul suo profilo Instagram da oltre un milione di follower: “A fine anno torno sul palco. Con me ci sarà tutta la banda al completo più sezione di fiati, percussioni, cori e Francis Delacroix. Saranno tre date: Firenze, Roma e Milano”.

Oltre all’appuntamento toscano, l’artista porterà la sua musica anche nelle città di Roma e Milano. Lucio Corsi ha aggiunto: “Proprio al Mandela Forum nel 2008 vidi un concerto che mi cambiò la vita. Fui folgorato dal suono della chitarra nera di Neil Young. Ero un ragazzino e da quella notte in poi non ho desiderato altro che dei capelli lunghi e una chitarra elettrica. Sono passati diciotto anni e a dicembre salirò su quel palco con i capelli lunghi e una chitarra. Nera”. Questo il calendario con i dettagli della tournée:

27 novembre, Firenze - Nelson Mandela Forum

5 dicembre, Roma - Palazzo dello Sport

11 dicembre, Milano - Unipol Forum