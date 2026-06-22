Trentaduesimo compleanno per la Villa delle Rose

Venerdì 26 e sabato 27 giugno 2026 sarà (doppia) festa nel locale di Misano Adriatico. Trentadue anni sono un traguardo più unico che raro in un settore volatile come quello dell’intrattenimento serale e notturno

Il week-end di festeggiamenti della Villa prenderà il via venerdì 26 con un’edizione speciale di AMA, acronimo per Art Meet Art, a cura di Tanja Monies e con la musica di Satori; sabato 27 in console gli Avantgart Tablot; un fine settimana destinato a coinvolgere pubblico sia dall’Italia sia dall’estero, grazie ad una proposta sonora di quelle che fanno la differenza in festival come Burning Man e Coachella, a Tulum, a Bali.



A luglio ed agosto la programmazione del club romagnolo proporrà una serie di super-guest: a luglio saliranno in consolle Seth Troxler (sabato 4), Wade (sabato 11), MËSTIZA (sabato 18), James Hype (sabato 25) e MEDUZA (venerdì 31). mentre da domenica 5 luglio tornerà l'appuntamento settimanale con VidaLoca. Ad agosto il calendario sarà ulteriormente impreziosito dalla presenza tra gli altri di due autentiche icone internazionali come Steve Aoki e Bob Sinclar.



Negli anni, la forza della Villa delle Rose non è mai stata soltanto la programmazione

musicale. L'esperienza complessiva, la cura dell'ambiente, l'attenzione per il dettaglio e la costruzione di una identità immediatamente riconoscibile hanno contribuito a renderla una presenza stabile nel panorama nazionale. Lo stesso percorso di crescita ha interessato l'Asian Lounge, oggi considerato uno dei tasselli più significativi dell'universo Villa delle Rose. Ben oltre il concetto tradizionale di ristorante annesso a un club, l'Asian Lounge ha sviluppato una propria personalità grazie a una proposta gastronomica sofisticata, a una continua ricerca sulle materie prime e a un'offerta che cambia ogni fine settimana. Un progetto che ha saputo attrarre una clientela specifica, diventando un punto di riferimento per chi ricerca un'esperienza culinaria di qualità in un contesto esclusivo. La sua affermazione rappresenta uno degli esempi più evidenti della capacità della Villa di ampliare i propri orizzonti senza snaturarsi. A distanza di trentadue anni dall'apertura, la Villa delle Rose continua a rappresentare un un riferimento importante. Non un luogo che si limita a ospitare eventi, ma una realtà che continua a interpretare e spesso a guidare l'evoluzione del tempo libero contemporaneo. Una storia che dimostra come la capacità di innovare, quando è accompagnata da identità e coerenza, possa trasformarsi nel più efficace strumento di longevità.