Mangia’s Musaic Festival: la programmazione completa

Non soltanto concerti. Non soltanto vacanze. Mangia's Musaic Festival nasce dall'incontro tra questi due mondi e propone un format che punta a valorizzare alcuni dei luoghi più suggestivi della Sicilia attraverso una programmazione musicale costruita attorno ad artisti di comprovato valore e forte richiamo internazionale. La manifestazione, in programma dal 17 luglio al 1° agosto 2026, rappresenta una delle principali novità dell'estate siciliana. Per la prima volta il festival assume infatti una dimensione diffusa, trasformando diverse destinazioni dell'isola in un unico grande palcoscenico. A rendere distintivo il progetto è soprattutto il dialogo tra musica e paesaggio. Gli eventi si svolgeranno all'nterno di alcune delle strutture più prestigiose del gruppo Mangia's, realtà che conta diciassette hotel e resort tra Sicilia e Sardegna e che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza nel settore dell'ospitalità di fascia alta. Sciacca, Selinunte e Brucoli saranno le località protagoniste di questa edizione, offrendo scenari molto diversi tra loro; ogni concerto sarà inserito in contesti caratterizzati da bellezza paesaggistica, architetture di pregio e atmosfere tipicamente mediterranee.



Questa la programmazione completa di Mangia’s Musaic Festival

venerdì 17 luglio: Nick The Night Fly @ Mangia’s Torre del Barone, Sciacca (Agrigento)

sabato 18 luglio: Leee John from Imagination @ Mangia’s Torre del Barone, Sciacca

(Agrigento)

venerdì 24 luglio: Jimmy Sax & Band @ Parco Archeologico di Selinunte, Tempio di Hera (Trapani)

venerdì 31 luglio: Dirotta su Cuba @ Mangia’s Brucoli Sicily Autograph Collection, Brucoli (Siracusa)

sabato 1° agosto: Gipsy Kings by Diego Baliardo @ Mangia’s Brucoli Sicily Autograph

Collection, Brucoli (Siracusa)



La scelta di artisti evergreen non è casuale. Il festival punta infatti su repertori che hanno attraversato il tempo mantenendo intatto il proprio fascino, offrendo spettacoli capaci di coinvolgere pubblici diversi e generazioni differenti. I pacchetti Mangia’s per i fine settimana sono comprensivi dei biglietti per i concerti in

calendario, biglietti disponibili anche esclusivamente per i concerti in quanto tali.