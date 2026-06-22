Mangia’s Musaic Festival: la programmazione completa

Per la prima volta il Festival assume una dimensione diffusa, trasformando diverse località dell'isola in un unico grande palcoscenico
Non soltanto concerti. Non soltanto vacanze. Mangia's Musaic Festival nasce dall'incontro tra questi due mondi e propone un format che punta a valorizzare alcuni dei luoghi più suggestivi della Sicilia attraverso una programmazione musicale costruita attorno ad artisti di comprovato valore e forte richiamo internazionale. La manifestazione, in programma dal 17 luglio al 1° agosto 2026, rappresenta una delle principali novità dell'estate siciliana. Per la prima volta il festival assume infatti una dimensione diffusa, trasformando diverse destinazioni dell'isola in un unico grande palcoscenico. A rendere distintivo il progetto è soprattutto il dialogo tra musica e paesaggio. Gli eventi si svolgeranno all'nterno di alcune delle strutture più prestigiose del gruppo Mangia's, realtà che conta diciassette hotel e resort tra Sicilia e Sardegna e che negli ultimi anni ha consolidato la propria presenza nel settore dell'ospitalità di fascia alta. Sciacca, Selinunte e Brucoli saranno le località protagoniste di questa edizione, offrendo scenari molto diversi tra loro; ogni concerto sarà inserito in contesti caratterizzati da bellezza paesaggistica, architetture di pregio e atmosfere tipicamente mediterranee.
Questa la programmazione completa di Mangia’s Musaic Festival
venerdì 17 luglio: Nick The Night Fly @ Mangia’s Torre del Barone, Sciacca (Agrigento)
sabato 18 luglio: Leee John from Imagination @ Mangia’s Torre del Barone, Sciacca
(Agrigento)
venerdì 24 luglio: Jimmy Sax & Band @ Parco Archeologico di Selinunte, Tempio di Hera (Trapani)
venerdì 31 luglio: Dirotta su Cuba @ Mangia’s Brucoli Sicily Autograph Collection, Brucoli (Siracusa)
sabato 1° agosto: Gipsy Kings by Diego Baliardo @ Mangia’s Brucoli Sicily Autograph
Collection, Brucoli (Siracusa)
La scelta di artisti evergreen non è casuale. Il festival punta infatti su repertori che hanno attraversato il tempo mantenendo intatto il proprio fascino, offrendo spettacoli capaci di coinvolgere pubblici diversi e generazioni differenti. I pacchetti Mangia’s per i fine settimana sono comprensivi dei biglietti per i concerti in
calendario, biglietti disponibili anche esclusivamente per i concerti in quanto tali.
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