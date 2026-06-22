La Prima Estate, terzo giorno con Richard Ashcroft e The Libertines!

Il terzo giorno del Festival ha due protagonisti: Richard Ashcroft e Pete Doherty. Una serata a ritmo di Brit Rock e un po’ di irriverenza che solo due frontman come loro possono sostenere. Due figure che hanno cambiato la storia della musica, con brani iconici e intramontabili che oggi sono più belli che mai. A corollario di due concerti che La Prima Estate ricorderà negli anni anche i live delle band The Wombats e Ramona Flowers, e del cantautore britannico Ewan Sim. Il racconto dell’inviata