Il produttore, nome d'arte di Brytavious Chambers, è stato trovato senza vita nel suo appartamento di Nashville giovedì pomeriggio. Dietro la sua firma sonora ci sono alcuni dei brani più iconici dell'ultimo decennio, tra cui Sicko Mode di Travis Scott e Drake

A dare l'allarme è stata la polizia di Nashville , intervenuta nell'abitazione di Chambers su Martin Street per effettuare un controllo di routine sulle sue condizioni. Gli agenti lo hanno trovato privo di vita all'interno dell'appartamento. Secondo quanto riportato dal dipartimento di polizia metropolitana, al momento non si sospetta un atto violento alla base del decesso, la cui causa resta però da accertare: gli esiti dell'autopsia sono ancora in corso . Originario del Tennessee, Chambers era nato a Memphis il 20 settembre 1996.

Il mondo dell'hip hop piange Tay Keith , scomparso a soli 29 anni. Dietro la sua firma sonora ci sono alcuni dei brani più iconici dell'ultimo decennio, tra cui Sicko Mode di Travis Scott e Drake.

Una carriera costruita partendo dai beat fatti in camera

Il percorso musicale di Tay Keith è iniziato online quando, da adolescente, caricava le sue produzioni su YouTube e su piattaforme hip hop come Datpiff, sperimentando anche con il pianoforte per reinterpretare brani già esistenti.

L'incontro decisivo arriva a 14 anni, quando si trasferisce nella zona est di Memphis e conosce il rapper BlocBoy JB, con cui inizia una collaborazione che porterà entrambi al successo. Insieme firmano Look Alive, il singolo del 2018 con la partecipazione di Drake che attira per la prima volta l'attenzione del pubblico mainstream sul lavoro del producer.

Lo stesso anno arriva la consacrazione definitiva con Sicko Mode, il brano di Travis Scott in collaborazione con Drake che conquista la vetta della Billboard Hot 100 e gli vale, a soli 23 anni, una nomination ai Grammy come miglior canzone rap. All'epoca Chambers era ancora studente alla Middle Tennessee State University, dove si sarebbe laureato.

Nel suo catalogo figurano collaborazioni con artisti del calibro di Eminem, per cui ha co-prodotto Not Alike, e Beyoncé, con un brano bonus dell'album dal vivo Homecoming. Negli anni più recenti il suo nome compare dietro ai successi di Sexyy Red, di cui ha curato l'intero album Sexyy 4 President, e dietro a nuovi traguardi in classifica con Drake, tra cui First Person Shooter e Rich Flex con 21 Savage, quest'ultimo valso una seconda nomination ai Grammy nel 2024. Il suo lavoro gli è valso per tre volte il titolo di produttore dell'anno ai BMI R&B/Hip-Hop Awards.

Cresciuto ascoltando la tradizione musicale di Memphis, da Three 6 Mafia a 8Ball & MJG, Chambers ha spesso raccontato quanto quelle radici abbiano plasmato il suo stile distintivo, capace di influenzare il suono trap mainstream per oltre un decennio. La sua scomparsa lascia un vuoto importante nell'industria discografica, che lo ricorda come uno dei producer più influenti della sua generazione.