Parco della Musica di Milano, modifiche per 4 concerti: cosa succede

Il Parco della Musica di Milano conferma la stagione 2026 ma quattro concerti subiscono modifiche: due spettacoli cancellati e due spostati in altre venue cittadine. L'AD di Grande Stazione rompe il silenzio e spiega cosa è successo

La rassegna del Parco della Musica di Milano 2026 è confermato coi suoi 19 concerti, nella stessa location e con la stessa esperienza per il pubblico. Tuttavia, a pochi giorni dall'avvio della stagione, gli organizzatori hanno dovuto comunicare ai fan la variazione di quattro appuntamenti, che hanno generato scalpore e richiesto un chiarimento ufficiale.

Cos'è cambiato

I concerti di The Flaming Lips e TLC/Redman sono stati cancellati, mentre gli show di A Day To Remember e Garbage sono stati riprogrammati rispettivamente presso il Fabrique e l'Alcatraz di Milano, nelle stesse date già comunicate al pubblico.

Tutti gli acquirenti dei biglietti dei concerti cancellati o spostati sono già stati contattati e informati. Per TLC/Redman è possibile richiedere il rimborso su TicketOne entro il 21 giugno 2026. Chi aveva acquistato il biglietto per i The Flaming Lips può partecipare alla tappa di giovedì 18 giugno al Sequoie Music Park di Bologna con lo stesso biglietto, oppure richiedere il rimborso.