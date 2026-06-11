Blackmill presenta l'Ep Perfect Timing con una playlist esclusiva

Il progetto segna un nuovo capitolo nel percorso dell'artista modenese e ne definisce in modo chiaro identità, visione e direzione artistica. Otto tracce che attraversano esperienze personali, ambizione e crescita, con sonorità moderne e immersive che fondono influenze trap internazionali e attitudine urban contemporanea
1. “SHOTTAS” - MONEYBAGGY YO
Questo brano è un banger molto potente. Ho scelto questa canzone perché sono
particolarmente influenzato dalle sonorità di Moneybagg Yo e dal suo sound
americano proveniente da Memphis. Negli Stati Uniti ogni città ha un proprio stile
musicale e, in questo caso, mi affascina molto il modo in cui vengono utilizzati bassi
e kick.
2. “DUM DUMB AND DUMBER” - LIL BABY, YOUNG THUG, FUTURE
Ho scelto questa canzone perché ho iniziato ad ascoltare musica grazie ad artisti
come Young Thug, crescendo con il suono tipico di Atlanta. Questo brano ha lasciato
un segno nell’hip hop moderno e ha riunito tre leggende della trap americana. In
particolare sento una forte connessione con Young Thug perché mi sembra una
persona molto solida di fronte alle difficoltà che incontra. È stato il primo artista a
essere indagato anche per i testi delle sue canzoni e, nonostante tutto, è rimasto
determinato e lucido. Mi ispiro molto a lui non solo dal punto di vista artistico, ma
anche umano.
3. “CLOSE FRIENDS” - LIL BABY
È una canzone d’amore dalle sonorità “pain”. Penso che un artista possa definirsi
tale solo se riesce a mostrarsi sia nei suoi punti di forza sia nelle sue debolezze. Non
tutti sanno cantare, ma per essere considerati artisti bisogna essere in grado di
trasmettere un’emozione a chi ascolta. Lil Baby riesce a farlo perfettamente pur
essendo principalmente un trapper. Mi sento molto vicino a questo brano perché
anch’io, nella vita, ho scelto di mettere la musica al primo posto, lasciando andare
anche persone importanti.
4. “ONLY PLAY THIS AT 3AM” - HUNXHO
Questa canzone è completamente melodica e parla di un amore impossibile, di una
relazione in cui una persona si impegna più dell’altra e arriva al punto di non riuscire
più ad andare avanti. Mi piace molto Hunxho perché, dall’esterno, può sembrare
aggressivo, mentre nei suoi testi si mostra estremamente sensibile e profondo. Per
me non è da tutti aprirsi in questo modo, e il fatto che lui l’abbia fatto gli ha permesso di costruire un seguito molto importante.
5. “WALK” - RYLO RODRIGUEZ
È un artista che ascolto moltissimo. Il suo modo di scrivere è molto particolare:
utilizza spesso giochi di parole e per comprendere davvero le sue strofe servono
diversi ascolti. Nel testo racconta di come molte persone non si aspettassero che
riuscisse ad avere successo, un tema molto presente anche nel mio EP. Guardo
molto a Rylo anche per il suo uso sofisticato delle parole, che mi stimola a migliorare
continuamente.
6. “MY LAST” - BIG SEAN feat. CHRIS BROWN
Questa è una canzone R&B di oltre dieci anni fa, un brano con cui sono cresciuto.
Chris Brown ha avuto un ruolo importante nella mia formazione artistica: lo considero un artista estremamente completo, capace di cantare, recitare e ballare. Artisti come lui mi ispirano molto dal punto di vista sonoro quando realizzo brani più melodici.
7. “BLUE NOTES” - MEEK MILL
Meek Mill è il mio artista preferito e mi sono ispirato a lui anche per il mio nome. Mi
piace il suo timbro e, soprattutto, la fame che riesce a trasmettere attraverso la sua
voce. In lui sento fortissima la voglia di riscatto e rivalsa. È la dimostrazione che non
conta da dove vieni: con determinazione e costanza puoi raggiungere i tuoi obiettivi.
Il suo modo di rappare, il flow e le rime hanno influenzato profondamente il mio stile.
8. “RIGHT BY MY SIDE” - NICKI MINAJ
Ho scelto questo pezzo perché, per me, è uno dei brani più iconici di quel periodo.
Nicki Minaj ha contribuito in modo importante alla costruzione del mio bagaglio
musicale. Mi colpisce il modo in cui riesce a trasmettere la sua storia attraverso la
voce: ascoltandola si percepiscono il percorso e i sacrifici che ha affrontato per
arrivare dove è oggi.
9. “IN MY WAY” - HUNXHO
Ho scelto questa canzone perché spesso mi ritrovo nella situazione che descrive e
ne parlo anche nella mia musica. Il brano racconta di quando si ama una persona ma
si è costretti a lasciarla andare per inseguire i propri obiettivi e realizzare i propri
sogni.
10. “CHANGED UP” - LIL ZAY OSAMA
Ho scelto questa canzone sia per i suoni sia per le tematiche che affronta. Inoltre, la
sua vocalità e il suo modo di approcciare il beat mi hanno sempre ispirato e
influenzato nel mio percorso musicale.
"Singolarmente", i 35 singoli usciti e da non perdere
Miglior singolo di maggio è Esistere di Giasmin (featuring Anelz) che racconta il momento in cui ci si guarda dentro e si smette di sopravvivere per iniziare a vivere. Menzione speciale per i Panoramica, Lera, Kukla, Giuliana D'Onofrio e Monia Russo con Livio Cori. Tolta l'artista toscana, tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO