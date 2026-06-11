Blackmill presenta l'Ep Perfect Timing con una playlist esclusiva

Il progetto segna un nuovo capitolo nel percorso dell'artista modenese e ne definisce in modo chiaro identità, visione e direzione artistica . Otto tracce che attraversano esperienze personali, ambizione e crescita, con sonorità moderne e immersive che fondono influenze trap internazionali e attitudine urban contemporanea

1. “SHOTTAS” - MONEYBAGGY YO

Questo brano è un banger molto potente. Ho scelto questa canzone perché sono

particolarmente influenzato dalle sonorità di Moneybagg Yo e dal suo sound

americano proveniente da Memphis. Negli Stati Uniti ogni città ha un proprio stile

musicale e, in questo caso, mi affascina molto il modo in cui vengono utilizzati bassi

e kick.



2. “DUM DUMB AND DUMBER” - LIL BABY, YOUNG THUG, FUTURE

Ho scelto questa canzone perché ho iniziato ad ascoltare musica grazie ad artisti

come Young Thug, crescendo con il suono tipico di Atlanta. Questo brano ha lasciato

un segno nell’hip hop moderno e ha riunito tre leggende della trap americana. In

particolare sento una forte connessione con Young Thug perché mi sembra una

persona molto solida di fronte alle difficoltà che incontra. È stato il primo artista a

essere indagato anche per i testi delle sue canzoni e, nonostante tutto, è rimasto

determinato e lucido. Mi ispiro molto a lui non solo dal punto di vista artistico, ma

anche umano.



3. “CLOSE FRIENDS” - LIL BABY

È una canzone d’amore dalle sonorità “pain”. Penso che un artista possa definirsi

tale solo se riesce a mostrarsi sia nei suoi punti di forza sia nelle sue debolezze. Non

tutti sanno cantare, ma per essere considerati artisti bisogna essere in grado di

trasmettere un’emozione a chi ascolta. Lil Baby riesce a farlo perfettamente pur

essendo principalmente un trapper. Mi sento molto vicino a questo brano perché

anch’io, nella vita, ho scelto di mettere la musica al primo posto, lasciando andare

anche persone importanti.



4. “ONLY PLAY THIS AT 3AM” - HUNXHO

Questa canzone è completamente melodica e parla di un amore impossibile, di una

relazione in cui una persona si impegna più dell’altra e arriva al punto di non riuscire

più ad andare avanti. Mi piace molto Hunxho perché, dall’esterno, può sembrare

aggressivo, mentre nei suoi testi si mostra estremamente sensibile e profondo. Per

me non è da tutti aprirsi in questo modo, e il fatto che lui l’abbia fatto gli ha permesso di costruire un seguito molto importante.



5. “WALK” - RYLO RODRIGUEZ

È un artista che ascolto moltissimo. Il suo modo di scrivere è molto particolare:

utilizza spesso giochi di parole e per comprendere davvero le sue strofe servono

diversi ascolti. Nel testo racconta di come molte persone non si aspettassero che

riuscisse ad avere successo, un tema molto presente anche nel mio EP. Guardo

molto a Rylo anche per il suo uso sofisticato delle parole, che mi stimola a migliorare

continuamente.



6. “MY LAST” - BIG SEAN feat. CHRIS BROWN

Questa è una canzone R&B di oltre dieci anni fa, un brano con cui sono cresciuto.

Chris Brown ha avuto un ruolo importante nella mia formazione artistica: lo considero un artista estremamente completo, capace di cantare, recitare e ballare. Artisti come lui mi ispirano molto dal punto di vista sonoro quando realizzo brani più melodici.



7. “BLUE NOTES” - MEEK MILL

Meek Mill è il mio artista preferito e mi sono ispirato a lui anche per il mio nome. Mi

piace il suo timbro e, soprattutto, la fame che riesce a trasmettere attraverso la sua

voce. In lui sento fortissima la voglia di riscatto e rivalsa. È la dimostrazione che non

conta da dove vieni: con determinazione e costanza puoi raggiungere i tuoi obiettivi.

Il suo modo di rappare, il flow e le rime hanno influenzato profondamente il mio stile.

8. “RIGHT BY MY SIDE” - NICKI MINAJ

Ho scelto questo pezzo perché, per me, è uno dei brani più iconici di quel periodo.

Nicki Minaj ha contribuito in modo importante alla costruzione del mio bagaglio

musicale. Mi colpisce il modo in cui riesce a trasmettere la sua storia attraverso la

voce: ascoltandola si percepiscono il percorso e i sacrifici che ha affrontato per

arrivare dove è oggi.



9. “IN MY WAY” - HUNXHO

Ho scelto questa canzone perché spesso mi ritrovo nella situazione che descrive e

ne parlo anche nella mia musica. Il brano racconta di quando si ama una persona ma

si è costretti a lasciarla andare per inseguire i propri obiettivi e realizzare i propri

sogni.



10. “CHANGED UP” - LIL ZAY OSAMA

Ho scelto questa canzone sia per i suoni sia per le tematiche che affronta. Inoltre, la

sua vocalità e il suo modo di approcciare il beat mi hanno sempre ispirato e

influenzato nel mio percorso musicale.