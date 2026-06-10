Camilla Pandozzi presenta il brano Bambolina: il video

Bambolina è un brano elettropop dal sapore estivo, costruito su synth elettronici e

un ritmo pulsante che accompagna una storia fatta di attrazione immediata, libertà e adrenalina. In questa canzone racconto un incontro intenso e spontaneo, vissuto nel momento presente tra emozioni istintive, desiderio di evasione e la paura di perdere qualcuno appena incontrato. Il ritornello, diretto e magnetico, rende il brano immediato e coinvolgente fin dal primo ascolto, mentre il sound unisce atmosfere leggere e sensuali a un’energia pop contemporanea.



Bambolina rappresenta per me il capitolo conclusivo della trilogia iniziata con

Madame e proseguita con Las Vegas, portando la narrazione verso una dimensione ancora più libera, impulsiva e autentica. Girato al parco divertimenti MagicLand di Roma dal regista Valerio Errani, il videoclip immerge lo spettatore in un’atmosfera colorata, intensa e fuori dagli schemi, tra attrazioni, musica e persone che si godono il parco. Tra la folla, incrocio lo sguardo di una ragazza e decido di raggiungerla, iniziando un inseguimento. Tra montagne russe, giostre, cavalli del Far West e scenari surreali, corse cariche di adrenalina, imprevisti e attrazione immediata, mentre cerco di non perderla mai di vista. Le immagini alternano momenti di energia e leggerezza a sequenze più intime e simboliche, trasformando il luna park in un luogo sospeso dove vivere il presente senza più paura di farlo. Nel finale riesco finalmente a raggiungere la ragazza e baciarla, chiudendo così simbolicamente il percorso raccontato nei tre videoclip della trilogia.