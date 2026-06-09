Antonio Faraò, uno fra i pianisti jazz italiani più rappresentativi in ambito internazionale, cura la direzione artistica di due festival, ovvero GAIAJAZZ Musica & Impresa • UNOQUATTRO in Veneto e il Notes Around SMG Festival a Lainate (Milano). Il primo, giunto alla quattordicesima edizione e organizzato dall’Associazione Culturale DOTMOB, inizierà sabato 13 giugno e terminerà sabato 11 luglio. Il ricco programma di questa rassegna si aprirà sabato 13 con “Kind Of…” (Piano Solo), concerto di Antonio Faraò, alle 21:15 (orario d’inizio previsto per tutti i concerti), allo Showroom Tinet di Oderzo (Treviso). Domenica 14, alle 14:30, la masterclass diretta da Faraò intitolata Una Vita in Jazz e aperta a tutti gli

strumentisti, si terrà presso la Sala Consigliare del Comune di Portobuffolè (Treviso).

Sabato 20, in Villa Giustiniani Tonon, a Busco di Ponte di Piave (Treviso), il concerto di Naima Faraò Quartet, cantante accompagnata da Edoardo Maggioni (tastiere e synth), Andrea Dominoni (basso) e Vincenzo Guerra (batteria e percussioni). Il 27, presso la Vineria Borgoluce di Susegana (Treviso), sarà la volta di Ze In The Clouds (aka Giuseppe Vitale), con il tastierista Vitale affiancato da Stefano Zambon (basso) ed Edoardo Battaglia (batteria). Sabato 4 luglio, la cantina Cà di Rajo a San Paolo di Piave (Treviso) sarà la location che ospiterà il live di Max Ionata Hammond Trio, formazione composta da Max Ionata (sax tenore), Vittorio Solimene (organo

Hammond) e Cesare Mangiocavallo (batteria). L’11 luglio, la conclusione con Claudio Fasoli Next 4et presso Casa Paladin ad Annone Veneto (Venezia), quartetto formato da Claudio Fasoli (sax soprano e sax tenore), Simone Massaron (chitarra), Tito

Mangialajo Rantzer (contrabbasso) e Cristiano Calcagnile (batteria e percussioni).



La seconda edizione di Notes Around SMG Festival, rassegna realizzata con il contributo del Comune di Lainate, SMG Gas e Luce e Notes Around, inizierà giovedì 25 giugno e si concluderà sabato 27 giugno. Villa Visconti Borromeo Litta sarà la location che ospiterà l’evento. Il 25, ore 21:00, toccherà al pianista e cantante Paolo Jannacci aprire le danze con “Jannacci Arrenditi! La Città ascolta”, sul palco insieme a Daniele Moretto (tromba e flicorno), Marco Ricci (basso) e Stefano Bagnoli (batteria e percussioni). Il giorno seguente, sempre alle 21:00, l’omaggio “Ricordando Il Capolinea e Le Scimmie”, due storici jazz club milanesi celebrati da ben ventisei musicisti insieme sul palco, compreso lo stesso direttore artistico Antonio Faraò.

Sabato 27 giugno, stavolta alle 21:30, calerà il sipario con il progetto Miles Davis & John Coltrane Centennial, un tributo a due giganti del jazz con protagonisti del calibro di Fabrizio Bosso (tromba), Joe Lovano (sax), Antonio Faraò (pianoforte), Ira Coleman (contrabbasso) e Gerald Cleaver (batteria). A impreziosire il festival, nel corso dei tre giorni, la mostra fotografica di Roberto Cifarelli e le lezioni per bambini dai 3 ai 12 anni a cura della Scuola di Musica Primo Piano.