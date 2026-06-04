Elisa Sandrolini presenta il singolo Viva: il video

In questo brano, una sorta di mio biglietto da visita, dal tono pop rock/elettronico

energico ma dalla melodia sognante, racconto quello che sono, ossia una musicista,

sopravvissuta e viva grazie alla musica, la mia ragione di vita, che mi ha dato motivo

di continuare anche quando pensavo che non ce l’avrei fatta. Quando dovevo subire

un’operazione importante infatti, pensavo con convinzione che io avessi ancora una

missione da portare avanti e che non mi sarei potuta fermare lì. Viva è un brano che

definirei “metamusicale”, tramite questa canzone parlo infatti del mio importante

legame con la musica.



Il motivetto e parte della linea vocale e melodica mi sono venute in mente ormai

qualche anno fa ma, stranamente, non riuscivo a trovare un testo che mi

soddisfacesse, mentre di solito musica e parole mi escono subito insieme. Ritenevo

però che fosse una melodia bella e funzionante e non volevo abbandonarla del tutto,

pensavo che un giorno l’avrei usata anche per Sanremo. Ed ecco che infatti, cercando

di candidarmi a Sanremo Giovani, ho recuperato quella melodia che era solo lì ad

attendere il suo turno e, con l’aiuto del mio produttore Federico Sapia, in arte

Mcallister, è uscita una base bella energica e grintosa e finalmente ho trovato il testo

e l’ispirazione adatti, oltre che ad uno stile di canto deciso e personale. Il testo è un

dialogo tra me e la musica, le chiedo di prendermi con sé e di perdermi in essa, per

farmi sentire viva, e di portarmi in un’altra città, come effettivamente è successo, col

mio trasferimento a Milano e tutti i cambiamenti che ciò ha comportato. La musica

mi dice chi sono, una musicista, questo è quanto mi serve e non posso che esserne

felice. Viva non l’avranno presa a Sanremo ma so che farà comunque il suo bel

viaggio!



Per quanto riguarda il video, l’ho girato a Milano con un amico videomaker, Mattia

Renzo, tra il Parco Lambro e Gae Aulenti, per dimostrare qual è la città che mi ha

accolto quando cercavo il luogo giusto dove inseguire il mio sogno e realizzare al

meglio me stessa, e per mettere in risalto anche i due lati della mia anima, quella più

legata alla natura, anche se sempre con uno sfondo di città, e quella più legata alla

città stessa e alle persone che la abitano. Buon ascolto e buona visione, spero vi divertiate ad ascoltarla quanto mi sono divertita io a creare la canzone e a fare il video!



Ringraziamenti: Fabrizio Frigeni (manager), Federico Sapia Mcallister (produttore), Mattia Renzo (fotografo e videomaker), Andrea Lacquaniti con il team “Miseria e Nobiltà” e “Believe” (edizione, pubblicazione e distribuzione), mia mamma e tutti i cari che mi supportano sempre in questo mio sogno di vita.