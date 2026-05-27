MR & MRS presentano il sigolo Notte Tropicana: il video

Notte Tropicana lo abbiamo girato interamente in Marocco. Con questo nuovo lavoro abbiamo voluto confermare la nostra identità artistica internazionale: un sound costruito su ritmi latini pulsanti, richiami al suono messicano e sfumature arabeggianti, dove pop, dance e urban si fondono in uno stile che sentiamo profondamente nostro. Al centro del brano, il contrasto equilibrato tra la voce melodica e avvolgente di Giuliette e il flow diretto e incisivo di Ruben, due energie che non si scontrano, ma si completano. Il testo porta un messaggio che ci appartiene: l'estate appartiene a tutti, indipendentemente da dove si viene. Un concetto racchiuso in un verso che è diventato il cuore del brano: "e non importa no da dove vieni tu, l'estate è calda da Milano a Cancún".



Un viaggio immaginario che parte dall'Italia e arriva ai Caraibi, sotto la stessa luna, dove le differenze si dissolvono nel ritmo e nella bellezza della notte. Con Notte Tropicana abbiamo voluto trasmettere qualcosa in cui crediamo profondamente: la

musica ha il potere di unire le culture, di creare ponti là dove esistono distanze. Non è un concetto astratto per noi — è il modo in cui viviamo ogni giorno, come duo fatto di radici diverse, lingue diverse, storie diverse. E il Marocco non è stata una scelta casuale. È un paese che porta nel suo DNA l'incontro tra mondi: Africa, Europa, Medio Oriente si intrecciano nelle sue strade, nei suoi colori, nella sua musica. Marrakech in particolare è una città che non appartiene a nessun confine, è di tutti, come vorremmo che fosse la nostra canzone.



Il videoclip è forse la cosa di cui siamo più orgogliosi. Girato tra il deserto e la medina di Marrakech, racconta una storia sospesa tra sogno e realtà: il protagonista cammina solitario tra le dune quando all'orizzonte appare una ninfa, un miraggio, che lo trascina in un viaggio straordinario. I vicoli colorati della medina si aprono come un labirinto magico, fino a un riad favoloso nel cuore di Marrakech. Qui i due protagonisti ballano e cantano insieme, immersi nei blu profondi delle ceramiche, nell'oro delle dune, nel rosso vivo dei souk e nell'ocra calda delle mura antiche. Un bacio chiude il sogno e riporta il protagonista nel deserto, solo tra le dune. Lo spirito del brano, internazionalità, libertà, il piacere di vivere, rimane impresso in ogni inquadratura. Se volete conoscerci meglio, nel 2025 abbiamo raggiunto la semifinale del San Marino Song Contest con Altalena, siamo stati finalisti a Una Voce per l'Europa e collaboriamo con Aphrodite Records Label. Un percorso fatto di palchi, emozioni e musica che attraversa confini — esattamente come quello che raccontiamo in questo brano. Le produzioni portano la firma di DJ Caput Mundi.