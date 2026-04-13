Dj, donne, brave e bellissime. Con un’ottima presenza scenica. Orgogliose di essere Spanish chicas e di poter diffondere le proprie radici nella musica: abbiamo incontrato le MESTIZA, duo al femminile che quest’anno debutta a Coachella, uniche artiste spagnole. Abbiamo parlato del loro nuovo album, di cosa significa essere donne e musiciste oggi e dell’importanza delle idee: “Bisogna avere una visione, è l’unica cosa che conta”. La nostra intervista a Indio