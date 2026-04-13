Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Musica

Coachella 2026, il debutto del duo spagnolo MESTIZA: “Nella musica contano le idee”

Valentina Clemente

Valentina Clemente

Dj, donne, brave e bellissime. Con un’ottima presenza scenica. Orgogliose di essere Spanish chicas e di poter diffondere le proprie radici nella musica: abbiamo incontrato le MESTIZA, duo al femminile che quest’anno debutta a Coachella, uniche artiste spagnole. Abbiamo parlato del loro nuovo album, di cosa significa essere donne e musiciste oggi e dell’importanza delle idee: “Bisogna avere una visione, è l’unica cosa che conta”. La nostra intervista a Indio

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ