Time for Change, Annie Lennox a Roma per costruire il futuro

Annie Lennox, Jago, Luca Tommassini, Dergin Tokmak, Cristina Bowerman: tante star insieme per una notte da ricordare e soprattutto per sostenere la sfida di un mondo più inclusivo. Il 10 settembre la città di Roma si prepara ad ospitare uno dei più grandi eventi benefici a favore di cause umanitarie globali: Time for Change che si terrà nel suggestivo Parco Archeologico del Colosseo con una serata esclusiva, riservata a 400 ospiti. Per l’edizione 2023, l’evento sceglie di supportare End Polio Now, il progetto portato avanti da tempo da Rotary per l’eradicazione della poliomelite in tutto il mondo.



Time for Change nasce da un’idea di Danilo Cirilli, founder di Illiric, con l’obiettivo di utilizzare musica e arte come linguaggi universali a favore di cause umanitarie creando performance uniche all’interno di luoghi iconici. Direttore artistico e co-autore dell’evento è Luca Tommassini che porterà un suggestivo racconto dove musica e immagini si intrecciano al tempo e alla luce. Artisti internazionali e performer si esibiranno sul palco all’interno di una emozionante scenografia, curata da Gigi Maresca, ispirata alle opere di Jago, tra gli artisti contemporanei più giovani già affermati a livello internazionale che è riuscito a rendere nuovamente la scultura medium contemporaneo, creando delle vere e proprie performance anche grazie al mondo digitale. Jago impreziosirà la serata con un’opera a sorpresa. Ad emozionare con la sua performance ci sarà anche Dergin Tokmak, l’artista definito “l’angelo con le stampelle”, ballerino e acrobata tedesco affetto da poliomielite dall’età di un anno, a 12 anni ha imparato a ballare con le stampelle creando un vero e proprio genere di danza. E, a sostegno dell’iniziativa, ci sarà anche la chef stellata Cristina Bowerman che per l’occasione proporrà un menù speciale ispirato ai temi dell’inclusività e della sostenibilità.



Dall’imbrunire fino alla notte stellata, la musica dal vivo sarà la grande protagonista anche grazie alla straordinaria partecipazione di Annie Lennox, la prima star internazionale ad aver aderito al progetto. Un’occasione unica per assistere ad una performance dell’artista che da anni si esibisce solo in contesti d’eccezione. Con l’eco del motto “Play the future. It's time for change!”, l’edizione 2023 di Time For Change, patrocinata dal Comune di Roma, sceglie di sostenere la Fondazione Rotary, impegnata su diversi temi umanitari, dalla pace e risoluzione dei conflitti, all’alfabetizzazione, la sanità, la salute materna ed infantile, lo sviluppo sostenibile, l’ambiente e destinare il ricavato della serata alla campagna End Polio Now per l’eradicazione della polio.



Il Rotary è vicino all'eliminazione della poliomielite, seconda malattia nella storia dell’umanità per diffusione dopo il vaiolo, con una riduzione del 99,9% dei casi di polio in tutto il mondo dal 1985, quando il Rotary ha lanciato il suo programma PolioPlus. Nel 1988, il Rotary ha guidato la creazione della Global Polio Eradication Initiative con l'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), l'UNICEF e i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie a cui poi si sono uniti la Fondazione Bill & Melinda Gates e GAVI. La GPEI collabora con governi di tutto il mondo ed organizzazioni della società civile come GLOBAL CITIZEN ed altri partners. L'eradicazione della polio rimane la massima priorità del Rotary. Ad oggi, il Rotary ha contribuito con oltre 1,7 miliardi di dollari e innumerevoli ore di volontariato per aiutare a immunizzare più di due miliardi di bambini contro la polio in 122 paesi. Già nel 2018 a Roma l’organizzazione non governativa ha supportato la lotta contro la polio raccogliendo più di 600.000 dollari con un evento al Colosseo.



I biglietti per partecipare a Time for Change sono limitati e disponibili su www.thetimeforchange.it