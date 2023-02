Gianni Salamone, ritrova se stesso con La Mia Verticalità: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Ho pensato di ambientare la storia nello pseudo-laboratorio chimico di un improvvisato inventore, che tra ampolle, alambicchi e formule chimiche strampalate, è alla ricerca della formula della vita. Gli elementi sono un misto di emozioni colorate in forma liquida. All’ennesimo tentativo, una goccia di troppo presa dall’ampolla della “Rabbia” causa un'esplosione che lo fa saltare in aria! Al risveglio trova finalmente il coraggio per passare la “porta-portale” per realizzare i propri sogni (nel caso specifico, cantare con la sua band) e capire che il segreto della vita è la vita stessa.

Fin dalla prima stesura volevo un'esplosione in slow motion che sottolineasse il passaggio del protagonista dal sogno alla realtà. Ma non avevamo idea di come poterlo realizzare e soprattutto mi dicevano che senza spendere un’enormità non avrei mai potuto farla! Ma non per niente la canzone si intitola La mia Verticalità! Riesco ad avere il numero di telefono di Elio Terribili, co-fondatore della Best Sfx di Roma, gli scrivo chiedendo se poteva regalarmi una dritta. Lui mi telefona, io gli spiego il progetto e mi dice”Vengo io” E' stato bellissimo vedere al lavoro un grande professionista per una piccola realtà indipendente come la nostra. Ci siamo divertiti facendo esplodere ampolle e bottiglie in un caos creativo, mettendo in campo l’esperienza di un professionista del settore con la fantasia di girare delle scene senza l’ausilio cgi. Partecipare fisicamente è stato fantastico, anche se mi sono preso un colpo di frusta cadendo sul materasso mentre simulavamo la mia caduta! Il tutto è stato poi confezionato dalla regia di Riccardo Iacopino (su Rai Play il film “Al massimo ribasso”) e dalla fotografia di Fabrizio Berti (al suo attivo spot a livello nazionale ed internazionale). Abbiamo scenografato il garage di una villa nella provincia di Firenze per dare vita al laboratorio e poi girato le scene con i musicisti nel limbo di uno studio fotografico.



Presenterò brano e video, insieme agli altri undici dell’album il 22 Aprile, in un concerto show-case al Teatro Florida di Firenze con musicisti di altissimo livello, quattro su tutti (presenti proprio nel videoclip), a partire da Simone Papi, tastierista compositore, produttore e arrangiatore, che vanta collaborazioni con i più grandi artisti nazionali, da Raf a Tozzi, a Masini, Dirotta su Cuba. Claudia Bombardella, polistrumentista e cantante eclettica (canta in qualsiasi lingua) che in questo brano ha suonato un solo di sax bellissimo! Giacomo Guatteri, già chitarrista della storica band fiorentina “Luciferme” e co-produttore artistico insieme a me e Marzio Benelli, di tutto l’album. Michelangelo Salamone, giovane concertista palermitano e mio cugino, al pianoforte.