Rosalia in concerto a Milano il 23 giugno

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Rosalìa, superstar spagnola da miliardi di streaming e vincitrice di un Grammy Award e 11 Latin Grammy Award, si aggiunge come headliner alla straordinaria line-up di I-Days Milano Coca Cola. L’artista rivelazione dell’anno si esibirà sul palco dell’Ippodromo SNAI venerdì 23 giugno 2023 per un’attesissima data unica in Italia che si preannuncia esplosiva. Dopo la pubblicazione dell’album già diventato culto Motomami, certificato Oro in Italia, l’artista durante il suo ultimo tour mondiale ha toccato anche l’Italia con un live sold-out al Forum di Assago di Milano che si è rivelato un vero e proprio evento di musica, moda e costume, acclamato da pubblico e critica. È pronta ora a tornare nel nostro Paese e a infiammare il palco di I-Days Milano Coca Cola.



Venerdì scorso è uscito il nuovo irresistibile singolo Llylm, che ha già accumulato milioni di stream e promette di diventare una hit mondiale come il precedente “Despechà”: certificato Platino in Italia con oltre mezzo miliardo di stream, ha raggiunto la Top 5 della classifica globale di Spotify, la Top 25 della classifica Viral italiana di Spotify e della classifica globale di Shazam, la Top 35 della classifica Viral globale di Spotify e la Top 45 della classifica italiana di Spotify. In Italia, il brano è entrato nella Top 50 dell’Airplay radiofonico. L’album Motomami +, che contiene le hit “Despechà”, “La Fama”, “Saoko” e “Chicken Teriyaki”, è un disco fuori dagli schemi che accompagna l’ascoltatore in un viaggio musicale seducente e sfaccettato, in grado di offrire l’autoritratto di una giovane donna forte, innovativa e orgogliosamente femminile. Viaggio a cui si aggiunge una nuova tappa con la recentissima pubblicazione del nuovo singolo “LLYM” (“Lie Like You Love Me”).

Proprio come Rosalìa, i più importanti giganti dello star system mondiale della musica hanno scelto il palco degli I-Days Milano Coca Cola per portare il loro sound ai fan che accorreranno da tutta Italia - e oltre - per una serie di concerti che tra giugno e luglio infiammeranno l’Ippodromo SNAI di Milano. Una straordinaria lineup internazionale che ad oggi ha fatto registrare oltre 230.000 biglietti venduti. Sul palco degli I-Days Milano Coca Cola 2023 si susseguiranno i grandi big della musica mondiale: il 22 giugno FLORENCE + THE MACHINE, il 23 giugno ROSALÍA, il 24 giugno PAOLO NUTINI, il 30 giugno TRAVIS SCOTT che sarà per la prima volta dal vivo in Italia per un appuntamento già SOLD OUT con 80.000 biglietti polverizzati in pochissime ore, l’1 luglio THE BLACK KEYS e LIAM GALLAGHER, il 2 luglio i RED HOT CHILI PEPPERS e il 15 luglio gli ARCTIC MONKEYS.