La scaletta del concerto di Cesare Cremonini a Imola

Sabato 2 luglio per Cesare Cremonin i sarà un po’ come giocare in casa. Il cantautore bolognese si esibirà sul palco dell’ Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola: un tour che ha segna il ritorno sul palco di Cremonini dopo lo stop imposto dalla pandemia di coronavirus e che ha già portato migliaia di persone sotto al palco del cantautore per intonare i suoi successi più noti. Sono 24, per un totale di oltre due ore e mezzo di musica considerando i bis, i brani presenti nella scaletta dello show di Cesare Cremonini. Quello di Imola sarà l’ultimo spettacolo del tour estivo negli stadi e sono al momento previste circa 70mila persone.

L’apertura del concerto è affidata a La ragazza del futuro, ultimo singolo pubblicato da Cesare Cremonini. Scorrendo i titoli, lo show appare ben equilibrato tra le note ballad e i brani più movimentati del cantautore bolognese, che non ha mancato di inserire anche quello che, forse, è il suo brano più noto, quella 50Special che ha lanciato la sua carriera quando ancora giovanissimo era il frontman della band dei Lunapop . Per chiudere il concerto, Cremonini si è affidato a Un giorno migliore, ballad dal profondo significato che fa parte della storia dei Lunapop e che il cantautore interpreta come auspicio per un futuro migliore rispetto a quanto stiamo vivendo.

Cesare Cremonini e il tour degli stadi 2022

Il 2022 è l’anno del ritorno sul palco dei grandi artisti italiani. Anche per questo motivo l’attesa dei fan è grande e la voglia di non deluderli da parte di Cesare Cremonini si evince dalla scelta dei brani che ha inserito nella scaletta dei concerti del suo tour. Il Cremonini stadi 2022 ha riscosso un grande successo in tutte le tappe toccate finora e quella di Imola non sembra discostarsi da quanto già accaduto. "Ciò che mi fa stare bene è il fatto che possa regalare a tutti voi una notte che resterà per sempre come un bel ricordo, una bella cosa della propria vita e basta. Per farlo non potevo non provare anch'io a tornare indietro, piano piano, nella mia memoria”, ha detto il cantautore durante uno dei suoi concerti. Tante le immagini condivise dal cantante, che nel corso del tour si è esibito allo stadio Olimpico di Roma, allo stadio San Siro di Milano e all’Artemio Franchi di Firenze. Ma sarà sicuramente quello di Imola, nella sua Romagna, il concerto più emozionante di questo rinnovato incontro con il suo pubblico. È qui che Cremonini ha scelto di chiudere la tournée e non poteva essere diversamente.