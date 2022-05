Social Music City alla Rimini Beach Arena, tra i protagonisti Salmo

Un ritorno importante nel panorama musicale italiano: dopo la sua ultima data milanese nel 2019, questo evento torna domenica 14 agosto in Romagna

La line up allestita da Social Music City alla Rimini Beach Arena prevede Paul Kalkbrenner, Salmo, Loco Dice, Marco Carola, Armonica e Brina Knauss: fari puntati in particolare su Paul Kalkbrenner, una figura più che decisiva nel variegato universo della musica elettronica. Basti pensare ai suoi album, ai suoi live nei migliori festival mondiali, al film “Berlin Calling” e alla relativa colonna sonora, divenuti entrambi veri e propri fenomeni di culto, alla sua esibizione di fronte a 400mila persone, qualcuno afferma siano state 500mila ma la sostanza non cambia, durante il concerto

davanti alla Porta di Brandeburgo per le celebrazioni pubbliche del 25mo anniversario della caduta di Berlino, insieme a Peter Gabriel e Udo Lindenberg.



Definito “il festival che dura un’intera estate” dal 2015 il Social Music City ha saputo

portare a Milano il meglio della musica elettronica: questa estate lo farà a Rimini,

nell’ambito di una rassegna che contribuirà in maniera decisiva all’estate romagnola, a sua volta assai motivata nel recuperare il tempo perduto nel 2020 e nel 2021, in un’area di 10mila metri quadrati ubicata a Miramare, dove Rimini quasi finisce e dove Riccione quasi Inizia. La Rimini Beach Arena inizierà la sua programmazione martedì 28 giugno con il concerto di Maluma; seguiranno tra gli altri appuntamenti con elrow (2 luglio), Mamacita Festival con Ozuna, Tyga ed Elodie (15 luglio), Galactica Festival con Adam Beyer, Amelie Lens e Charlotte de Witte (16 luglio) e di nuovo Mamacita con Fred De Palma (29 luglio); domenica 14 agosto, come accennato, Social Music City con Paul Kalkbrenner.