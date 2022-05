Capo Plaza annuncia HUSTLE Mixtape e le prime date del tour

Hustle Mixtape è il nuovo progetto musicale di Capo Plaza disponibile su tutte le piattaforme digitali, in formato cd (autografato e standard) e doppio vinile autografato da venerdì 3 giugno per Warner Music Italia. Pre-ordina e presalva QUI.

Hustle Mixtape è il nuovo attesissimo progetto in studio di Capo Plaza che, anticipato dal singolo Goyard, consacra il suo ritorno nella scena rap nazionale e internazionale dopo il successo dell’ultimo e secondo album in studio Plaza, certificato doppio disco di platino. Tra gli artisti che hanno contribuito a portare la scena urban, con i suoi canoni e le sue sonorità, al grande pubblico, Capo Plaza si è distinto nel suo straordinario percorso per aver esportato il rap italiano fuori dai confini nazionali.



Con all’attivo 47 dischi di platino, 23 dischi d’oro e oltre 1,2 miliardi di stream sulle piattaforme digitali, l’artista ha collezionato numerose e importanti collaborazioni con grandi artisti di calibro mondiale tra cui Gunna, A Boogie Wit Da Hoodie, Lil Tjay, Luciano, Morad, Tion Wayne, Aya Nakamura, Lil Tjay e Sfera Ebbasta.



A partire da luglio avrà inizio il Capo Plaza Tour 2022 che farà tappa nelle principali città italiane.



Calendario (in aggiornamento)

Summer 2022

9 luglio - RIMINI - Rimini Beach Arena

18 luglio - ISOLA DI PAG - Pow Wow (Croazia)

23 luglio - CLOUDS ARENA - (Capaccio Paestum) La Nuit Festival

30 luglio - CASTELLANETA MARINA - Nafoura

31 luglio - GALLIPOLI - Sottosopra Fest

2 agosto - LIGNANO SABBIADORO - Arena Alpe Adria

5 agosto - COVALEDA - Spain Soria (Spagna) 9 agosto - BUDONI (SS) - Gate Sardenia

13 agosto - JESOLO - Jesolo Beach Festival

26 agosto - CATANIA - Villa Bellini

31 agosto - SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) - San B. Sound

2 settembre - ORTONA - Italian Style Festival



Club 2022

23 novembre - ROMA - Atlantico

24 novembre - FIRENZE - Tuscany Hall

26 novembre - TORINO - Teatro Concordia Venaria Reale

27 novembre - PADOVA - Gran Teatro Geox

29 novembre - MILANO - Alcatraz