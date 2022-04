Marlene Kuntz, la storia della band cult a My Generation su Sky Arte

Sabato 16 aprile saranno i Marlene Kuntz i protagonisti della penultima puntata di My Generation , il nuovo programma musicale di Sky Arte , in onda tutti i sabati alle ore 20.15 (canali 120 e 400).

approfondimento

Trent'anni di anni di carriera, dieci album in studio, quattro dal vivo, otto raccolte, dieci colonne sonore (l’ultima, quella per il film Io sono Vera di Beniamino Catena, uscita il 17 febbraio scorso), un disco d’oro, innumerevoli tour in Italia e all’estero. La puntata dedicata ai Marlene Kuntz sarà occasione per ripercorrere questa bellissima storia.