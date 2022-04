Van Morrison annuncia il 43mo album in studio: What’s It Gonna Take?

Van Morrison ha appena annunciato i dettagli del suo 43mo album in studio What’s It Gonna Take?, in uscita il 13 maggio su Exile Productions / Virgin e che sarà disponibile in digitale, su CD, cassetta, doppio vinile gatefold nero, doppio vinile gatefold colorato e su tutte le piattaforme di streaming. Pretending, il primo brano estratto è già disponibile. What’s It Gonna Take? segue Latest Record Project, Vol. 1, pubblicato nel 2021, e mostra l’inesauribile vena creativa di uno dei più grandi artisti al mondo.



What’s It Gonna Take? include quindici composizioni inedite che riflettono il desiderio di Van Morrison di registrare nuovi lavori per eseguirli dal vivo di fronte a un pubblico. L’album viene anticipato da Pretending, uno splendido brano soul già disponibile, prodotto dallo stesso Van Morrison e registrato tra i Real World Studios (Wiltshire), il Bath Spa Hotel (Bath), lo Studio di Richard Dunn, il Culloden Hotel (Co. Down), l’Holywood Studio (Co. Down) e i Musicbox Studios (Cardiff).



La Tracklist



1. Dangerous

2. What’s It Gonna Take?

3. Fighting Back Is The New Normal

4. Fodder For The Masses

5. Can’t Go On This Way

6. Sometimes It’s Just Blah Blah Blah

7. Money From America

8. Not Seeking Approval

9. Damage And Recovery

10. Nervous Breakdown

11. Absolutely Positively The Most

12. I Ain’t No Celebrity

13. Stage Name

14. Fear And Self-Loathing In Las Vegas

15. Pretending



Van Morrison ha in programma una serie di date per questa primavera

29 marzo - WiZink Centre, Madrid

31 Marzo - Coliseum A Coruña, A Coruña

4 e 5 Aprile - London Theatre Royal Drury Lane