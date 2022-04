Ritorna il Nameless Festival con un cast stellare: il programma

NAMELESS FESTIVAL è finalmente pronto a ripartire dopo due anni di stop e annuncia i nomi che andranno comporre parte della line up dell’ottava edizione, che si terrà dal 02 al 05 giugno 2022 a La Poncia, tra i comuni di Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC), in una nuova ed esclusiva location di 200.000 metri quadri. L’evento, appuntamento tra i più attesi del panorama musicale dance e hip hop a livello nazionale e non, ospiterà sui suoi palchi gli headliners AFROJACK, BBNO$, DJ SNAKE, LIL PUMP, ILLENIUM, GUÉ, TIËSTO e, per la sua prima data italiana in assoluto, CENTRAL CEE. Anche quest’anno la line up del NAMELESS FESTIVAL, in costante aggiornamento, promette di essere estremamente eterogenea e di abbracciare trasversalmente più generi musicali, dall’elettronica all’hip hop, dalla trap alla latin music.

A inaugurare i palchi del Festival, giovedì 2 giugno , saranno Tiësto, Ernia, Joel Correy, Luchè, Noyz Narcos, Ralf, ANNA, Alex Neri, Habstrakt, J Lord, MARTEN HØRGER, Moksi, Night Skinny, Rhove, Will Sparks, EDMMARO, Fuera, Giancarlino, Gmnr, Luca Vera, Rasty Kilo, Reebs, Rico Mendossa, Rocket Pengwin e Rudeejay.

Venerdì 3 giugno si alterneranno invece Afrojack, Lil Pump, Dom Dolla, Geolier, James Hype, Morten, Paky, Purple Disco Machine, Tony Effe, Barry Can't Swim, Hannah Wants, Lele Blade, Leon Faun, Mind Enterprises, Raffa FI, Robert Owens, Samurai Jay, TY1, Armonica, Astrality, Big Mama, Digital Astro, ELYX, Havoc & Lawn, Knowpmw e Nexstar.

La musica continuerà ad essere protagonista sabato 4 giugno con le incredibili esibizioni di Bbno$, Central Cee, Illenium, ACRAZE, Bresh, Imanbek, Kayzo, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Ben Kim, Emily Nash, Il Pagante, Merk & Kremont, MoBlack, Nello Taver, Roberto Surace, Digital Astro, Diss Gacha, Jamis, LRNZ, MAGNVM!, Mattei & Omich, Mazay, Nerissima, Serpe, Nessuno, PRZI, Shorty, Tonyboy e TWOLATE.

Degna conclusione del Festival la daranno, domenica 5 giugno , le esplosive performance Dj Snake, Guè, Ana Mena, Benny Benassi, Topic, Villabanks, Apashe, Bassel Darwish, Boro Boro, D.O.D, Etapp Kyle b2b Daria, Kolosova, Mambolosco, Rosa Chemical, Shouse, Slings, Thelonious B., Tita Lau, Undercatt, Vettosi, Axell, Black Fancy, Epoque, Hawk e Pretty Pink.

Quattro giorni di pura musica con cui si lasceranno alle spalle due anni trascorsi senza live, in cui NAMELESS FESTIVAL, nominata da Statista tra i leader della crescita 2021, non ha mai smesso di fare la propria parte per cercare di contrastare, per quanto possibile, l’enorme crisi economica e sociale che la pandemia da Covid-19 ha comportato, di cui il settore dell’intrattenimento e della musica dal vivo in primis sono state vittime.