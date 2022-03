Matteo Paolillo & Lolloflow nostalgici in Musica e Rumore: il video

E' un brano caratterizzato all'interno di un'atmosfera pseudo Pop con tratti Rap/Trap. Nonostante il mood acceso e allegro, Musica e Rumore mette a nudo una personale e viscerale nostalgia di fronte alla perdita e alla mancanza di affetti e/o amori sfumati, con la consapevolezza però che la musica riempirà il vuoto della mancanza mentre il tempo farà il resto. C'è quindi anche un forte messaggio di speranza che ruota attorno ai ritornelli e dato che l’istino di sopravvivenza vince sul dolore, nel brano si percepisce anche un senso di rivalsa. Musica e Rumore richiama all’aggregazione, al vivere insieme per combattere il dolore, a condividere divertimento e affetto anche, e soprattutto, nei momenti peggiori della vita,

in cui una perdita affettiva importante lascia il segno nella nostra anima.



Dato il tipo di contenuto, sia musicale che testuale di Musica e Rumore, ritengo che

il messaggio abbia un effetto poliedrico che può facilmente adattarsi a varie tematiche sociali e non, da cui scaturiscano stati d’animo di diverso genere e nei quali è bene ritrovare, sempre e comunque, il giusto spirito combattivo. Nella canzone ho voluto mescolare le classiche atmosfere anni 80 con la Trap perchè sono sempre stato affascinato dalla musica pop di allora. Ho dei bei ricordi di quando da bambino salivo in macchina con mio zio, e ascoltavo i brani tipici di quegli anni. In loro riconosco la leggerezza e la spensieratezza caratteristica di quel genere, e della mia età; ed è per questo che ho voluto riproporla in chiave diversa e contestualizzata all’epoca moderna. Da qui la scelta di usare il genere pop anni 80 insieme alla trap: il risultato? Musica e Rumore!

Una canzone che coniuga in se tempi storici diversi, generi musicali differenti e stati d’animo contraddittori. Ricordo che Matteo Paolillo - Icaro se ne innamorò al primo ascolto, nonostante fosse una Demo e da lì ci venne in mente di fare una collaborazione esplorando orizzonti mai sperimentati prima. Il progetto per noi è stato una vera e propria novità, ma non ci siamo mai trovati in difficoltà, anzi, per un qualche assurdo motivo, siamo riusciti a fondere le nostre idee e a giostrarci la canzone con facilità e naturalezza. Musica e Rumore ci ha aperto le porte per una dimensione tutta da scoprire e non vediamo l'ora di farvi sentire i prossimi progetti musicali che abbiamo in cantiere e che stiamo preparando. Io e la mia squadra siamo convinti che la musica può essere d’ispirazione e che può cambiare le generazioni, per questo lottiamo con tutte le forze la tendenza trap di ispirare i giovani alla criminalità, alla prevaricazione e all’ostentazione.



Ringrazio la Suba Crew con cui collaboro da sempre e in particolare ringrazio Matteo Paolillo con cui prima del legame lavorativo c’è un amicizia profonda. Ringrazio con tutto il cuore chi è riuscito a darmi, involontariamento o meno, la forza e la volontà di produrre una canzone di questo spessore e infine ringrazio l'etichetta discografica Orangle Records che ha da subito creduto in noi.