Sky Arte, gli Almamegretta sono i protagonisti di My Generation

Sono gli ALMAMEGRETTA i protagonisti della nuova puntata di “MY GENERATION”, il programma musicale dedicato alle band degli anni ‘90, in onda su Sky Arte. La prossima puntata, incentrata sulla lunga carriera degli Almamegretta, andrà in onda il 26 febbraio alle ore 20.15 su Sky Arte (canali 120 e 400), e sarà anche disponibile on demand e in streaming su NOW.



Consacrati come uno dei gruppi che ha dato un nuovo slancio alla musica italiana degli anni ’90, gli Almamegretta hanno fondato le proprie radici su più generi: dal beat al rhythm ‘n’ blues, dal reggae al funk, fino all’elettronica, alla world music e al pop. Vincitori nel 1994 della Targa Tenco per la Miglior Opera Prima con l’album “Animamigrante”, si aggiudicano per ben due volte la Targa Tenco per il Miglior Album in dialetto, nel 1995 con “Sanacore” – album che riceve ampi consensi sia in patria che fuori - e nel 2001 con “Imaginaria”, confermandosi così come band che rappresenta la musica popolare del Sud Italia. Nel 2013 gli Almamegretta partecipano al Festival di Sanremo col brano "Mamma Non Lo Sa" e nel 2016 esce "Ennenne", pubblicato in versione dub l’anno seguente con i brani remixati da grandi producer italiani e internazionali.

MY GENERATION – IL PROGRAMMA

“My Generation” è il nuovo format realizzato in esclusiva per Sky Arte dedicato alla musica: un programma di Max De Carolis e Fabio Luzietti scritto con Martina Riva e Margherita Bordino, prodotto da Erma Pictures. Un racconto in 10 puntate che fotografa uno dei momenti più importanti della storia musicale del nostro paese: un viaggio negli anni ’90, attraverso dieci documentari dedicati ad altrettante band che hanno caratterizzato la scena indipendente italiana. Protagonisti della prima stagione di “My Generation” sono: Negrita, Almamegretta, Timoria, Virginiana Miller, Africa Unite, Massimo Volume, Modena City Ramblers, La Crus, Marlene Kuntz, Perturbazione. Con un approccio narrativo che rende queste puntate monografiche dei veri e propri documentari, le band ripercorrono il proprio percorso attraverso una lunga intervista, realizzando dal vivo in studio alcuni dei brani più rappresentativi della loro carriera. Ogni puntata è impreziosita da foto e video inediti. La ricostruzione è arricchita dagli interventi di chi, quegli anni, li ha vissuti in prima persona: giornalisti, fotografi, discografici e figure chiave del mondo dello spettacolo.