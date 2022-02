Il concetto è quello del frammento e della ricomposizione: collage animati di volti e parti del corpo di diverse persone prendono forma nel corso del video, spezzati, incompleti se non fosse per l'incontro e la fusione con l'altro

Il video di Faithfully ci ha accompagnato lungo tutto l'ultimo anno e mezzo: la sua

lavorazione è stata un lungo corpo a corpo con la pandemia che ha spinto Stefano, il

regista, e noi a continui ripensamenti e capovolgimenti, nel tentativo di adattarci a

condizioni sempre diverse. Abbiamo conosciuto Stefano nell'estate 2020, con l'idea di girare in autunno e all'aperto, con uno storyboard scritto da lui, per poi dover annullare tutti i nostri piani. Ci siamo risentiti a gennaio 2021, piuttosto spaesati e senza ben sapere dove andare a parare: per fortuna, come spesso accade nei momenti di crisi, Stefano ha proposto di rivoluzionare tutto e di ridurre ogni elemento all'osso, lavorando su un concept molto minimalista e senza praticamente nessuno storyboard. Così nasce l'idea attuale, dal naufragio di tutte le idee precedenti e dalla sua caparbietà. Il concetto è quello del frammento e della ricomposizione: collage animati di volti e parti del corpo di diverse persone prendono forma nel corso del video, spezzati, incompleti se non fosse per l'incontro e la fusione con l'altro. Queste strane chimere, ogni tanto anche grottesche, rappresentano a nostro parere la necessità di nutrirci e completarci di qualcosa che sta al di fuori di noi, di nuove esperienze e incontri; quello che, insomma, più ci è mancato durante la pandemia.



Il video è stato girato nella primavera del 2021, se eravamo in zona gialla o rossa non ci ricordiamo nemmeno più; i mezzi sono stati minimi: uno studio di posa, un paio di sfondi e una telecamera. I protagonisti sono alcuni tra i nostri amici più vicini, quando non parte integrante del progetto, come il nostro produttore Giuliano: i pezzi, insomma, con cui abbiamo cercato di tenerci interi in questi ultimi due anni. Dopo averlo girato in una sola giornata di riprese, scelta osservando le curve dei contagi e

sperando che il direttore della fotografia riuscisse a uscire dal Piemonte per arrivare in Lombardia, una grande parte del lavoro è stata il montaggio. Realizzato da Stefano nelle settimane successive è stato fondamentale per concretizzare l’idea dei collage animati tra oggetti e persone, a partire da quelli che in origine non erano altro che una serie di primi piani su sfondi di diverso colore. Le metafore legate al frammento e alla ricomposizione sono ispirate al testo del bridge del brano (“Will I find the missing piece? Will I make it whole again?”) e ancora più in generale all’idea di fragilità, tema principale del nostro EP “Fragile” uscito nel 2021 e da cui “Faithfully” è tratta.



Il regista Stefano Vassallo descrive così il video: “L’elemento centrale è il frammento, il

pezzo mancante che ci fa sentire incompleti e che cerchiamo intorno a noi: nelle altre

persone, spingendoci in luoghi inaspettati, finché senza accorgercene diventano parte di noi e ci riscopriamo diversi, ma finalmente completi”.



Credits video:

Director: Stefano Vassallo

Cinematography: Niccolò Arcostanzo

Gaffer: Federico Calvaruso

Editing: Stefano Vassallo

Color grading: Niccolò Arcostanzo

Starring: Clio Colombo, Martin Nicastro, Giulia Frapiccini, Giuliano Pascoe, Myriam

Abdalla, LeonardoTosetto

With the support of LMC Vision S.n.c.