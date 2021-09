Ghemon in concerto a Milano: scaletta e info

Un sold-out che ha tutta l’aria di un vero ritorno a casa. Ghemon, uno dei cantanti italiani più eclettici e versatili del momento, si prepara alla sua grande data milanese. Questa sera, venerdì 3 settembre, si esibirà live dal palco del Circolo Magnolia di Segrate. Una performance all’insegna del rap, soul e funk oltre alla presentazione degli inediti dell’ultimo disco “E Vissero Feriti E Contenti” Condividi:

“Milano è la mia casa. È il mio porto sicuro, la mia roccaforte, quella in cui mi sono realizzato e da cui mi sento capito” (Il Giorno). È con queste parole che Giovanni Luca Picariello, alias Ghemon, si prepara alle esibizioni della sua data milanese. Questa sera, venerdì 3 settembre, salirà sul palco del Circolo Magnolia di Segrate per un concerto che è già sold-out. Un appuntamento ancora più sentito, se si considera che è quello conclusivo del tour estivo “E Vissero Feriti E Contenti” incominciato a Roma lo scorso 8 luglio. Milano sarà quindi l’ultima occasione per lasciarsi condurre da una voce artista, all’insegna di un vero e proprio viaggio musicale, alla scoperta di vecchi e nuovi successi tra tinte rap, soul, funk e jazz, e gli esperimenti dal sound dance e reggae. In scaletta anche “Rose Viola” (2019) e “Momento Perfetto” (2021), brani con cui Ghemon si è fatto conoscere e apprezzare dal pubblico generalista di Sanremo.

Le esibizioni di Ghemon a Milano, la scaletta Ultimo appuntamento con l'"E vissero feriti e contenti tour" di Ghemon, che si concluderà con un energico ed emozionante live questa sera, venerdì 3 settembre, al Circolo Magnolia di Segrate (MI). Il cantautore, reduce dal 71esimo Festival di Sanremo, è già riuscito nell'impresa di riportare dal vivo vecchi e nuovi fan, presentandosi sul palco con una band d'eccezione che ritroveremo anche per questa data meneghina (Fabio Brignone al basso, Vincenzo Guerra alla batteria, Giuseppe Seccia alle tastiere, Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra, Ilaria Cingari e Sabrina Fiorella ai cori). La scaletta sarà ancora una volta molto ricca e variegata, per riscoprire non solo i brani estratti dal suo ultimo lavoro in studio "E vissero feriti e contenti" (2021), ma anche i più grandi successi. Ecco le canzoni della scaletta ufficiale di Ghemon a Milano: Vissero Feriti e Contenti Piccoli Brividi Tanto Per Non Cambiare Nel Mio Elemento La Tigre Difficile Non Posso Salvarti Lucido Momento Perfetto Infinito Puoi Fidarti Di Me Illusione Ottica Tromp L'Oeil Sparire Titoli Di Coda Rose Viola Un temporale Impossibile Quando imparerò Cose che non ho saputo dire Mezzanotte Bellissimo Adesso sono qui Criminale emozionale Quassù Magia Nera Inguaribile e Romantico (feat. Malika Ayane) In Un Certo Qual Modo Champagne Buona Stella

E molti altri.

Ghemon e la gioia di esibirsi nella "sua" città È in un'intervista concessa al quotidiano Il Giorno, che Giovanni Luca Picariello ha raccontato cosa significhi per lui portare la sua musica sul palco di Milano: "Milano è il posto in cui ho scelto di vivere. E poi è la città che, quando ancora non ci abitavo, mi ha fatto crescere, diventando subito il mio porto sicuro, la mia roccaforte, quella in cui mi sono realizzato e da cui mi sento capito". E sul suo futuro rivela che "Sanremo è servito come stimolo per cercare cose nuove ed evitare ripetizioni. È servito pure a chiarirmi le idee su cosa mi va di fare e cosa no, definendo al tempo stesso un pubblico che si ritrova nella mia musica".