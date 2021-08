Be Alternative Festival 2021, attesi i live di Ghemon, VillaZuk e Duff

Entra nel vivo della sua dodicesima edizione il Be Alternative Festival , kermesse promossa dall’ Associazione B-Alternative e punto di riferimento a Sud nella mappa dei più importanti eventi live open-air dedicati alla scena musicale contemporanea. Un festival generazionale diventato negli anni un appuntamento di calibro nazionale per la musica dal vivo in Calabria e la valorizzazione in chiave turistico-culturale del territorio di riferimento. Per la sua dodicesima edizione il festival rinnova la sua formula diventando itinerante e utilizzando vari claim legati ai luoghi scelti per portare all’attenzione di un sempre crescente pubblico, la pregevole proposta artistica.

gli appuntamenti di agosto

approfondimento

Da Loredana Bertè a Levante, i concerti fino al 22 agosto

Il Festival prosegue per la prima volta in una venue fortemente evocativa. Il palcoscenico dell’appuntamento del 22 agosto sulle rive del Lago Cecita tra le montagne della Sila a Camigliatello Silano (CS), in una splendida venue completamente immersa nella natura in località San Lorenzo a pochi metri di distanza dal centro visite di Cupone del Parco Nazionale della Sila.

sul palco

Saliranno i VillaZuk una delle band più rappresentative del territorio silano la cui musica è stata fortemente ispirata dai luoghi dell’altopiano conquistando anche importanti traguardi nazionali, i Duff storica band cosentina che in occasione dell’evento terrà un unico ed esclusivo concerto con la sua formazione originale del 1998 per festeggiare i 20 dall’uscita del loro primo disco e a chiudere la kermesse ci sarà GHEMON, nome tutelare della scena italiana contemporanea, pioniere di un territorio musicale unico all'interno del quale rap, soul, funk, rnb e musica italiana si incontrano, dando vita a brani che lo hanno reso di diritto il precursore di molte delle più interessanti sperimentazioni attuali all’insegna dell’ RnB. Elegante, appassionato, mai banale, come ha dimostrato l’apprezzato passaggio a Sanremo 2021 con “Momento Perfetto”, sarà l'ospite principale dei Concerti sul Lago del Be Alternative Festival 2021 che si terranno in diurna iniziando a partire dalle 15:30 e terminando prima del calar della sera intorno le ore 20:00.

Non mancheranno infine delle sorprese musicali nel mese di settembre, che verranno svelate nelle prossime settimane di programmazione.

Be Alternative Festival #ConcertoNelCentroStorico rientra nella programmazione di Be Alternative Eventi sostenuta dalla Regione Calabria grazie all'Avviso per la Promozione e Produzione Culturale - Anno 2020 - Fondi PAC 2014/20

Be Alternative Festival 2021 #ConcertisulPrato e #ConcertisulLago sono sostenuti dal Bando Progetti di SCENA UNITA - Per i lavoratori dello della Musica e dello Spettacolo, gestito da Fondazione Cesvi in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub.

In collaborazione con Comune di Spezzano della Sila, Consiglio Regionale della Regione Calabria e GAL Sila per i Concerti sul Lago.