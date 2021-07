“Seconda generazione”: così vengono chiamati i giovani nati in Italia da uno o due genitori provenienti da un’altra nazione, o essi stessi arrivati qui da piccoli.

In Italia sono quasi un milione e mezzo, un milione e mezzo di giovani che vivono una condizione definita spesso “identità sospesa”. Una condizione che i Soul System conoscono per via diretta ma che vogliono capovolgere per tirar fuori la ricchezza innata nella molteplicità: “Double identity, double mentality. More possibilities!”



L’esplosione del movimento “Black Lives Matter” ha scatenato una reazione a catena che parte dalla denuncia delle discriminazioni per arrivare alla richiesta di un cambiamento. “Double Identity” è una celebrazione di questo cambiamento tanto sperato, che passa dalla nascita di una nuova generazione: la generazione dalla “doppia identità”.



Vivendo questa realtà in prima persona, i Soul System si sono sentiti chiamati a raccontare il loro punto di vista, che come sempre è all’insegna della positività e, insieme, della propositività: “Abbiamo collaborato con la pagina Instagram “The Good Neighbourhood Collective” - che racconta le storie e i pensieri di giovani ragazzi di colore italiani in cerca di affermazione nei rispettivi settori lavorativi - per realizzare un progetto che metta in risalto artisti emergenti e la loro musica. Da questa collaborazione nasce “Double Identity”, che racconta e celebra la “Black Community” italiana che cresce e si afferma ogni giorno di più. Il nostro messaggio è rivolto a questa nuova generazione a cui consigliamo, come dei fratelli maggiori, di imparare fin da subito ad amare e accettare questa dualità culturale, di preservarla e coltivarla come una risorsa preziosa e di non cercare di “mimetizzarsi” per sentirsi più accettati".



Certo, sarà un lungo percorso, in attesa delle riforme che permettano a questa generazione di sentirsi finalmente “a casa” (“I know where I was born, don't know where I belong”, ovvero “So dove sono nato, ma non so a quale posto appartengo”) ma se sentirsi rifiutati “rallenta”, lottare rende forti! E per questa celebrazione di una nuova generazione i Soul System scelgono la lingua inglese, adatta a mettersi nei panni di milioni di giovani in tutto il mondo che vivono questa stessa realtà, al loro fianco hanno voluto la splendida voce di Arya - cantante/songwriter italo-venezuelana che si muove agilmente tra nu soul, hip hop e r&b - che con la sua leggerezza ha contribuito a rendere questo brano ancora più speciale.



“We belong to the MotherLand. I'm a citizen, sitting in a crazy world. But am an original italian!“