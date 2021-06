"Bliss", l'amore per musica e famiglia nel nuovo album di Ryopi

"Il mondo è una grande sinfonia, dobbiamo solo sintonizzarlo": parola di RYOPI, compositore e musicista francese che, nel suo nuovo album "Bliss" racconta, attraverso le note, il suo sconfinato amore per la musica e la sua famiglia. Ma anche di come il pianoforte è uno strumento che gli consente, ogni giorno, di trasformare i suoi sogni in melodie magiche, in grado di trasportare chi ascolta in uno stato di "perfezione". O meglio: bliss, gioia

"Se volete perdervi in voi stessi e sognare, sentire qualcosa di profondo, questa è la musica per voi": RYOPI descrive con queste parole l'intimità e il messaggio della sua musica e delle note che si possono ascoltare nella sua ultima creazione, Bliss, album in uscita il 2 luglio.

Undici tracce in grado di raccontare le molteplici sfumature che la parola bliss contiene: può essere felicità, benedizione ma anche gioia, amore. Tutte declinazioni che lo stesso RYOPI ha trovato, meditato e trasformato attraverso le note e il suo pianoforte.

"La musica mi ha sempre permesso di trasformare qualcosa che avevo dentro ed è ciò che faccio anche nella tracce del disco", racconta l'artista, in Italia per un'esibizione a Piano City Milano 2021. "Usare il piano come mezzo è qualcosa di molto personale: ogni nota, sensazione esce dal mio cuore, non ci sono filtri. Se si lavora più sulla produzione, si rischia di mettere dei filtri, non c’è più naturalezza. E in questo mio album ci sono solo sentimenti puri, veri" aggiunge.

"Bliss", amore per la musica e i figli

E di sentimenti veri, in questa sua nuova creazione, ce ne sono molti. Quello per la musica, per la meditazione ma soprattutto per la famiglia, con cui ha avuto la possibilità di trascorrere più tempo durante il periodo di lockdown: "Come artista, sono spesso in giro per suonare e promuovere i miei album: mi è capitato pochissime volte di poter passare così tanti mesi a casa con i miei figli come è accaduto durante la pandemia. Per me è stato bellissimo: la vita è sacra e bisogna viverla al meglio. Negli ultimi mesi tornare alle origini mi ha permesso di comporre nuove melodie" sottolinea l'artista.