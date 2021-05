Fainest omaggiano la leggenda del Rock’n’Roll Chuck Berry: il video

Siamo Blade e Dily, aka Fabio e Mario e abbiamo dato vita al progetto Fainest intrecciando i fili dei nostri microfoni nel novembre del 2012. Il nostro stile diametralmente opposto ha contribuito in poco tempo a creare un'alchimia musicale e uno stile originale che hanno incuriosito MasterMaind, produttore di fama nazionale grazie alle collaborazioni con artisti come Fedez, Fabri Fibra e BigFish, che ha deciso di prendere parte attiva al progetto contribuendo a rendere il nostro sound riconoscibile e contemporaneo.



Dal primo singolo “Non ci sto dentro più” alla pubblicazione di “Taac” abbiamo fatto molta strada, con tante soddisfazioni e diversi riconoscimenti che hanno portato nel 2021 alla firma con Sorry Mom!/Be NEXT, con cui presentiamo il nostro nuovo singolo “Chuck Berry”, distribuito Sony Music Italy. Con questo brano abbiamo deciso di omaggiare la leggenda del Rock’n’Roll Chuck Berry, uno dei personaggi più controversi nella storia della musica: ribelle, innovatore, chitarrista stratosferico nonché inventore della famigerata Duck Walk. Da sempre anticonformista, nei testi di alcune sue canzoni, Chuck Berry parlava della ribellione che i ragazzi di allora vivevano nei confronti di valori “stantii”, come potevano essere la famiglia e la morale tradizionale.

In questo pezzo, l'obiettivo era quello di sviluppare le sonorità già presenti nella nostra “James Brown” e quindi consolidare il nostro personalissimo concept di genere, che abbiamo ribattezzato Urban Funk. Abbiamo affidato la produzione al Funkadelico MasterMaind e, visto il tema della canzone, abbiamo impreziosito l’arrangiamento con l’utilizzo delle chitarre elettriche, realizzate da Stefan Di Maria.

Chiaramente non potevamo esimerci dal citare nel testo alcune delle canzoni più famose del cantautore americano. Anche il videoclip ufficiale che accompagna il singolo, diretto da Pier Pank e che vede la partecipazione come special guest di Margherita Zanatta, si apre con una citazione di “Ritorno al Futuro”, nel quale Marty esegue “Johnny B. Goode” al ballo della scuola. Per raccontare la canzone in immagini, abbiamo deciso di adottare come ambientazioni scenari dal sapore retrò.

L’immaginario dal quale abbiamo tratto ispirazione per il mood del pezzo è quello di due amanti in fuga, che potrebbero avere un futuro, ma potrebbero anche non riuscire ad andare lontano: i due hanno solamente voglia di godersi l'adrenalina dell’avventura insieme. Proprio l'adrenalina è la chiave delle vibes, non solo della canzone, ma del nostro intero lavoro musicale. Da qui scegliamo di portare elementi funky nella scena della Milano rap, per dare la giusta carica e per far venire a chi ascolta l'irrefrenabile voglia di cantare. C'è da dire che non vediamo l'ora che riprendano a pieno i live per rimettere in moto il nostro punto di forza: il fattore Fainest durante le esibizioni. On stage, infatti, ci sentiamo dei veri e propri entertainers e amiamo il contatto con il pubblico. Nell'attesa che tutto questo riparta, abbiamo deciso di pubblicare questa traccia per caricare e divertire i nostri fan. Vogliamo che "Chuck Berry" faccia sentire gli ascoltatori come dei fuggiaschi su una Cadillac dopo un colpo ben riuscito.