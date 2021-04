Jorja Smith torna col progetto Be Right Back e l'inedito Gone

L'album uscirà il 14 maggio ed è il suo primo lavoro dopo l'album di debutto Lost & Found, nominato nel 2019 ai Mercury Prize e per il quale ha ottenuto il suo secondo BRIT Award come Best Female e la nomination come New Artist ai GRAMMY Awards

Tenetevi pronti perché le emozioni vi avvolgeranno come un lenzuolo. Perché nell'imminente Be Right Back, in uscita il prossimo 14 maggio, Jorja Smith, ventitreenne inglese Walsall, interpreta alcune delle canzoni più emotive e creative della sua carriera. Accompagnata da una produzione impreziosita da una coralità di archi, la pluripremiata artista britannica dona una raccolta di canzoni quanto mai eterogenea, differente nella loro gamma ma accomunate da una unica linea di pensiero. Il titolo, Torno subito in italiano, è stato scelto per la sua immediatezza: "E' qualcosa che voglio che i miei fan abbiano adesso -commenta Jorja - perché io ho sentito il bisogno di raccontarle ma ho anche la necessità di condividerle, che siano ascoltate".



A rendere ancora più dolce l'attesa c'è l'annuncio del nuovo inedito Gone:

"E' speciale poter raccontare una storia, metterla in musica e sapere che ogni persona che la ascolta potrà ritrovarcisi, potrà dare una sua interpretazione", sottolinea l'artista. Questo singolo è stato anticipato dal Addicted, uscito lo scorso marzo, anch'esso incluso nel progetto Be right back che racchiude altre sei tracce aggiuntive, tra cui Bussdown contente il feat. col rapper emergente del sud di Londra Shaybo.



Negli ultimi tre anni Jorja Smith è stata celebrata nel mondo per la forza della scrittura e per la potentissima capacità comunicativa. E' una giovane donna dotata di un talento sfrenato in grado di emozionare tutti. Ha conquistato molte copertine, si è esibita in diverse cerimonie di premiazione e in molte trasmissioni tv e ha collezionato sold out in tutto il mondo, superando il miliardo di stream globali. Il suo singolo di successo del 2019 Be Honest con Burna Boy è la sua canzone più ascoltata e, a oggi, conta quasi 250 milioni di streams in tutto il mondo.



BE RIGHT BACK preorder: https://orcd.co/berightback





TRACKLIST DI BE RIGHT BACK

1 - Addicted

2 - Gone

3 - Bussdown (feat. Shaybo)

4 - Time

5 - Home

6 - Burn

7 - Digging

8 - Weekend