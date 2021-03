La tenerezza 93, il nuovo singolo di Riccardo Fogli

Sceglie Lazise sul Lago di Garda, Riccardo Fogli, per il videoclip del suo nuovo singolo “La tenerezza 93”, testo dello stesso Fogli e musica di Nicola Greco. Il brano, che arriva a 20 anni – più o meno – da “Romanzo”, l’inedito presentato a Sanremo nel 1996, è dedicato a suo figlio Alessandro, nato nel 1993. Una canzone che è una sorta di dialogo, scritta qualche tempo fa e mai pubblicata sino a oggi.

I MIEI VALORI ARRIVANO DA LONTANO

Riccardo Fogli definisce un’infinita gioia veder crescere il proprio figlio equilibrato e felice, con un lavoro importante.

"Io a 14 anni lavoravo in fabbrica e soltanto la musica mi ha aiutato a sognare e sperare", confessa.

“Ho fatto la Maturità a 60 anni, come fioretto dedicato a mia madre; i valori arrivano da lontano, se hai buona memoria, aiuta”, sottolinea il cantante, una vita divisa tra i Pooh e la carriera solista.



ESSERE UNO DEI POOH è UN PRIVILEGIO E UNA RESPONSABILITà

Un rapporto, quello con i Pooh, che lo ha profondamente segnato, così come lo ha segnato la scomparsa di Stefano D’Orazio, il batterista del gruppo, morto per Covid il 6 novembre del 2020. “Stefano era ed è un fratello “amici per sempre”, sottolinea. “La morte sembra che non ti possa neanche sfiorare, finché un amico caro ti lascia. Essere stato ed essere un Pooh è un privilegio e una responsabilità”.