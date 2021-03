cmqmartina nel nuovo singolo ricorda che "Se mi pieghi non mi spezzi"

Esce il 19 marzo per Sony Music Italia "se mi pieghi non mi spezzi", il nuovo singolo tra elettronica, dance e songwriting di cmqmartina. Dopo un debut album che si chiama DISCO, come la spensieratezza al neon degli anni 80, dopo una carriera sempre in salita, in un solo anno e mezzo cmqmartina ha fatto tanta strada, a soli vent'anni, superando i 10 milioni di streams e i 160mila followers..Il primo singolo di successo, lasciami andare!, un tour a fine 2019 con i rovere, la partecipazione a X Factor 2020 (nell'attesa di tornare vivi, o live), una crescita interiore ed esteriore. e ora, con il nuovo singolo "se mi pieghi non mi spezzi" è qui per tornare a"far ballare di sé".



cmqmartina è la giovanissima regina della nu-dance italiana, quella che tutti stavano aspettando, e che arriverà su tutte le piattaforme il 19 marzo con "se mi pieghi non mi spezzi", brano che vede la collaborazione, alla composizione del brano, di Riccardo Zanotti e Giorgio Pesenti.



"Mi è sempre piaciuto credere che le cose che accadono non lo fanno per caso. Che il destino, per quanto le scelte contribuiscano a crearlo, appartiene a tutti da sempre. E ci si può provare, nel tempo, a cercare di fare qualcosa di diverso, di più facile o che piace agli altri, ma la verità è che non puoi sfuggirgli mai. Mia nonna canta sempre 'La senti questa voce? Chi canta è il mio cuore', e ha tanta ragione." (cmqmartina)