MyDrama, dopo X Factor accende Le Luci e lo fa con Dani Faiv

Un primo passo coraggioso e accompagnato da un video che è un cortometraggio, onirico e surreale. Per il singolo Le Luci una delle grandi protagoniste di X Factor 2020 ha voluto al suo fianco Dani Faiv. La crescita di MyDrama è costante e questo nuovo progetto ne conferma la maturazione artistica. Le Luci racconta il momento magico che si vive quando i propri sogni nel cassetto cominciano a prendere forma e può essere considerato un tributo dell'artista alla metropoli che l'ha adottata e che continua a stupirla, trasmettendole l'energia che alimenta ogni nota e ogni parola della canzone. Il racconto è sorretto da un beat incalzante dalla forte anima dance, impreziosito da una seconda strofa che vede il featuring potentissimo di Dani Faiv.



Alessandra come sono nati il singolo e la collaborazione con Dani Faiv?

Ho iniziato a lavorare con l'agenzia Eclectic Music e in particolare con Simone Cremonini e Davide Simonetta. Per altro abbiamo lavorato in uno studio a Bagnolo Cremasco, a pochi chilometri da dove sono nata. Io ci ho messo la voce, Davide la produzione e Simone la scrittura. Il pezzo era già pronto già prima di X Factor ma abbiamo atteso il momento giusto. Dani Faiv, un’ora dopo averlo ascoltato, ha mandato il suo importante contributo. Con queste alchimie tutto il progetto ha mantenuto credibilità.

Temi di più le luci che si spengono ed entri nell’incubo e o quelle che si accendono e finiscono i sogni?

Nel ritornello si spengono le luci ed è il momento in cui realizzo i miei sogni e questo perché fin da piccola le mie fantasie decollavano nel silenzio e nel buio.

Perché hai scelto Milano come città protagonista?

Mi ha fatto cambiare il modo di vivere, di capire le cose. Arrivo da un paese di duemila abitanti e per vedere germogliare i miei sogni sono andata via e ora si stanno concretizzando. Milano è per me un forte punto di riferimento: mi fa stare bene personalmente.

Come ballano i lupi?

Sono animali notturni e rappresentano i ragazzi giovani e chi vuole essere spensierato nella notte. Con Le Luci vorrei smorzare la tristezza e la monotonia del periodo. Questo è un pezzo movimentato per portare spensieratezza.

Citi nel testo l'horror: è un genere che ti piace?

Ho sempre guardato quelli recenti. Ora mi viene in mente Paranormal Activity.

Dopo X Factor si sono accese parecchie luci: quale è la più luminosa?

Lavorare con questo team che è molto forte, crediamo nel progetto e abbiamo tanta voglia di fare. Sarà un percorso ricco di emozioni e opportunità.

Cosa ti resta di X Factor?

L’emozione di prima di salire sul palco. E' una esperienza che ti cambia, tosta ma positiva.

Sei rimasta in contatto con qualcuno?

Sono in contatto con Casadilego e Blue Phelix. Recentemente mi sono sentita con Vergo.

Che messaggio mandi a chi punta all’edizione 2021 del talent di Sky Uno?

Di credere in quello che stanno facendo e soprattutto di presentarsi con una forte consapevolezza e se dovesse andare male trasformarla e lavorare su se stessi e sul progetto. Inoltre non presentarsi a mani vuote ma con un progetto corposo perché deve esserci oltre la musica l’immagine e non bisogna sottovautare l'impatto dei social.

C’è ancora gente che ti guarda male?

In questo momento no, ma so selezionare. La citazione nella canzone si riferisce a prima di X Factor.

Stai lavorando a un album?

Sto lavorando a vari pezzi e poi entro l’anno spero di uscire con un disco o un Ep.

Sei in contatto col tuo giudice Hell Raton?

Ci sentiamo e, credo, ci rivedremo perché vuole portarmi su twitch insieme a tutte le under donna. Si è complimentato per Le Luci. Sento anche i ragazzi di Machete.

Come stai vivendo questo periodo?

Live non se ne possono fare purtroppo. Ho in programma un live streaming a Roma e poi sono fanatica dei social e qualcosa mi invento sempre. Restano il mezzo più importate e immediato e poi confido nelle radio, che passino il mio singolo.