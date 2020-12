Il Concerto di Capodanno (dedicato a Beethoven) dell'Orchestra LaVerdi

Senza veglioni, senza cene con gli amici e senza discoteca: in che modo la musica potrà entrare nella nostra vita la prossima notte di Capodanno? Un buon suggerimento ce lo offre l'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi (nel video in alto un momento del concerto realizzato in ricordo di Ennio Morricone), che dalle 18 di giovedì 31 dicembre trasmetterà gratis sul proprio canale Youtube e sulla pagina Facebook de laVerdi un concerto tutto dedicato a Beethoven, nell'anno in cui è stato celebrato il duecentocinquantesimo anniversario della nascita del genio tedesco.