Youtuber postano reazione a "In the air tonight": il video è virale

La canzone del 1981 è tornata a essere una hit grazie al video dei due gemelli Tim e Fred Williams e, in un paio di giorni, ha venduto circa 4.600 copie digitali. Il canale Youtube dei due fratelli, amanti del rap, è molto popolare proprio per gli sketch dei due durante il primo ascolto dei grandi classici della musica

“In the air tonight” di Phil Collins è tornata in classifica e ha venduto oltre 4.600 copie digitali in un paio di giorni. Motivo del ritorno attuale della celebre canzone del 1981 è un video, diventato virale, di due gemelli youtuber: Tim e Fred. I 22enni hanno condiviso con i fan la loro reazione al primo ascolto del brano e il risultato è stato esilarante, tanto da arrivare a oltre 4.500.000 visualizzazioni.