E' della Dark Polo Gang il singolo più venduto, poi Capo Plaza e Tedua

E' la formazione trap Dark Polo Gang a guidare e occupare la classifica dei singoli piu' venduti secondo i dati forniti dalla FIMI; ben sei posizione su dieci infatti vengono assegnati a singoli estratti dal loro ultimo album "Dark Boys Club". Interamente loro il podio dove troviamo in prima posizione "Pussy" in cui il trio duetta con i rapper Lazza e Salmo. Secondo posto per "Amiri Boys" che li vede invece collaborare con il collega Capo Plaza. In terza posizione incrociano le rime con Tedua in "Savage". Un passo fuori dal podio troviamo sempre i trapper romani con "4L" in featuring con MamboLosco. Prima posizione non occupata dalla DPG e' la quinta dove troviamo cinquanta artisti italiani uniti sotto il nome di Italian Allstars 4 Life che cantano il capolavoro di Rino Gaetano "Ma il cielo e' sempre piu' blu", cui ricavato andrà interamente alla Croce Rossa Italiana. Scala al sesto posto Ghali con "Good Times", secondo singolo estratto dall'album "DNA". Tornano ancora da new entry i ragazzi della Dark Polo Gang al settimo posto con "Dark Love Gang" che confezionano insieme a Ketama126. Ancora la DPG e ancora un featuring in ottava posizione, il titolo del brano e' "Biberon" e l'ospite d'onore è la sedicenne Anna, la rapper che sta scalando le classifiche con il suo primo successo "Bando". Nono posto occupato da Shiva con "Auto blu", il brano in cui il rapper rispolvera la hit dance anni '90 "Blue (Da Ba Dee)" degli Eiffel65. Chiude la top ten da new entry il fenomeno 6IX9INE con "Gooba".



