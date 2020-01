Renato Zero in concerto a Milano: info e scaletta

Renato Zero prosegue il suo tour con ben tre concerti al Mediolanum Forum di Assago (Milano), di cui due già sold out. Gli appuntamenti sono per sabato 11, domenica 12 e martedì 14 gennaio. La tournée di “Zero il folle” è partita lo scorso novembre facendo tappa nei più importanti palazzetti d’Italia e continuerà ancora con date fissate per tutto questo primo mese del 2020. Ecco tutte le info per arrivare preparati agli show milanesi: gli orari, i biglietti e la probabile scaletta dei concerti.

Renato Zero a Milano: tutte le info sui tre concerti in programma

Il tour di presentazione di “Zero il Folle”, nuovo album di Renato Zero uscito lo scorso 4 ottobre, continua con successo nei grandi spazi dei palazzetti di tutta Italia. Una lunga lista di sold out per gli spettacoli andati in scena negli scorsi mesi e il tutto esaurito già registrato anche per alcuni dei prossimi concerti in calendario. Il triplo appuntamento al Mediolanum Forum di Assago (Milano) va incontro alla grande richiesta da parte del pubblico: dopo il sold out delle prime due date (11 e 12 gennaio) è stato fissato un terzo show in programma per il 14 gennaio. I biglietti per quest’ultimo appuntamento sono disponibili online su circuito Vivaticket. I prezzi variano in base al settore e alla tipologia di posto scelto e sono i seguenti (diritti di prevendita inclusi): I anello numerato II settore 68,90 euro, I anello numerato III settore 63,60 euro, I anello numerato visibilità laterale limitata 53 euro, II anello centrale numerato 68,90 euro, II anello numerato I settore 53 euro, II anello numerato II settore 47,70 euro, II anello numerato visibilità laterale 42,40 euro. L’orario d’inizio di tutti e tre i concerti milanesi è fissato per le 21:00. Il Mediolanum Forum si trova in via Giuseppe di Vittorio 6 ad Assago, provincia di Milano. La struttura è facilmente raggiungibile in auto o con i mezzi pubblici: fermata metro dedicata - Assago Milanofiori Forum, linea M2 (verde).

La possibile scaletta del concerto

Renato Zero sta presentando live al pubblico il suo nuovo album di inediti “Zero il folle”, uscito il 4 ottobre 2019 a due anni di distanza dal precedente “Zerovskij - Solo per amore”. Pertanto, la scaletta dei tre concerti milanesi, così come quella di tutto il tour, sarà incentrata soprattutto sui nuovi brani estratti da “Zero il folle”, canzoni come “Mai più da soli”, “La vetrina”, “Viaggia”, la title track “Zero il folle”, “Quanto ti amo” e tante altre. Sicuramente non mancherà lo spazio per i grandi successi senza tempo di Renato Zero, tra cui “Cercami”, “Triangolo”, “Il cielo”. Di seguito, come linea guida, riportiamo la probabile scaletta dei tre concerti in programma a Milano; ricordiamo che le canzoni presentate potrebbero subire variazioni in base alle scelte dell’artista: