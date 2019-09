Wilco in concerto a Milano e Padova: info e scaletta

I Wilco sono pronti a tornare in Italia per due tappe all’interno del loro tour europeo 2019: gli appuntamenti sono per giovedì 19 settembre al Fabrique di Milano e venerdì 20 settembre al Gran Teatro Geox di Padova. Di seguito trovate tutte le info utili per arrivare preparati ai live della band capitanata da Jeff Tweedy: orari, biglietti e la possibile scaletta dei concerti italiani.

Wilco a Milano: tutte le info sul concerto

La rock band di Chicago è tornata sui palchi con un nuovo tour, partito il 4 settembre 2019 da Trondheim in Norvegia per poi proseguire in tutta Europa e spostarsi negli Stati Uniti d’America nel mese di ottobre. Tra le date della tournée “Ode To Joy” vi è una prima tappa italiana al Fabrique di Milano, in programma per giovedì 19 settembre. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21:00, per rimanere aggiornati sugli orari ufficiali vi consigliamo di consultare i social di Live Nation il giorno stesso dello show. I biglietti per assistere al live sono disponibili su circuito TicketOne e Ticketmaster, online e nei punti vendita autorizzati, o direttamente alla cassa del Fabrique salvo disponibilità. Il prezzo, posto unico in piedi, è di 34 euro + diritti di prevendita. Prima dell’esibizione live, Jeff Tweedy firmerà le copie della sua autobiografia “Let’s Go (So We Can Get Back)” dalle ore 14:00 alle ore 15:00, sempre al Fabrique di Milano (via Fantoli 9). L’ingresso è libero (non serve il biglietto del concerto dei Wilco), ma per essere ammessi è necessario presentarsi con una copia del libro da firmare o, in alternativa, acquistarla sul posto.

Wilco a Padova: tutte le info sul concerto

La seconda tappa italiana dei Wilco sarà a Padova: il concerto si terrà venerdì 20 settembre al Gran Teatro Geox. L’orario d’inizio del live è fissato alle 21:30, consigliamo sempre di consultare i social di Live Nation il giorno stesso dell’evento per restare aggiornati. I biglietti sono disponibili su circuito TicketOne e Ticketmaster, online e nei punti vendita autorizzati, o direttamente alla cassa del Gran Teatro Geox salvo disponibilità. Il prezzo, posto unico in piedi, è di 32 euro + diritti di prevendita. Il Gran Teatro Geox si trova in via Tassinari 1 e per raggiungere la location è stato attivato, nel giorno del concerto dei Wilco, un servizio di bus navetta in partenza alle ore 19:15 dalla Stazione F.S. Padova (Corsia D fronte chiosco edicola / Banca Antonveneta) con ritorno a fine concerto. Il prezzo del servizio è di 5 euro per la corsa andata e ritorno e di 3 euro solo andata / solo ritorno. La prenotazione dei posti è obbligatoria e può essere effettuata solamente compilando il form sul sito ufficiale del Gran Teatro Geox, fino a 4 ore prima dell’inizio dell’evento (sezione eventi & biglietti – bus navetta).

La possibile scaletta del concerto

Durante le precedenti tappe europee del tour, i Wilco hanno presentato ai fan diverse canzoni che faranno parte del loro nuovo album “Ode To Joy”, in uscita il prossimo 4 ottobre. Oltre al singolo di lancio del disco, “Love Is Everywhere (Beware)”, e al nuovissimo estratto “Everyone Hides”, la band di Chicago eseguirà live anche molte altre tracce contenute in “Ode To Joy”. In scaletta non mancheranno i brani che hanno segnato la carriera del gruppo capitanato da Jeff Tweedy, tra cui “Jesus, Etc.”, “Heavy Metal Drummer”, “California Stars”, “If I Ever Was A Child”, “How To Fight Loneliness” e molti altri. Di seguito riportiamo la scaletta seguita dai Wilco durante il concerto tenutosi il 13 settembre a Colonia, in Germania; ricordiamo che le canzoni presentate a Milano e Padova potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte della band.